[공식] ‘양재웅♥’ 하니, 결혼 미룬 뒤 제대로 웃었다...복귀작 17.3% 찍고 새 소속사

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[스포츠조선 조민정 기자] EXID 출신 하니(안희연)가 새 소속사에 둥지를 틀며 배우로서 새출발에 나섰다. 주연을 맡고 있는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'가 주말극 시청률 1위를 달리며 흥행가도를 타고 있는 시점이라 더욱 눈길을 끈다.

16일 넥서스이엔엠은 안희연과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사 측은 "다채로운 매력을 지닌 배우 안희연과 함께하게 돼 기쁘다"며 "탄탄한 연기력과 자신만의 색깔을 갖춘 배우인 만큼 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

새 프로필 사진 속 안희연은 EXID 활동 당시의 밝고 통통 튀는 이미지와는 또 다른 차분한 분위기를 드러냈다. 깊어진 눈빛과 절제된 표정으로 배우 안희연의 무게감을 강조한 모습이다.

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하니는 EXID로 데뷔해 '위아래' 역주행 신드롬의 중심에 서며 대중적인 인지도를 얻었다. 이후 배우 안희연으로 활동 영역을 넓혀 '엑스엑스(XX)', '유 레이즈 미 업', '판타G스팟', '사랑이라 말해요', 영화 '어른들은 몰라요' 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓았다.

최근에는 '사랑이 온다'에서 한규림 역을 맡아 3년 만에 안방극장에 복귀했다. 작품 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 지난달 방송된 16회는 전국 가구 기준 17.3%로 자체 최고 시청률을 경신하며 주말 방송 전체 1위에 올랐다.

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이후에도 '사랑이 온다'는 15%대 시청률을 유지하며 지상파 주간 시청률 1위를 차지하는 등 안정적인 흥행 흐름을 이어가고 있다. 안희연 역시 가족을 책임져온 장녀 한규림의 감정선부터 하석진과의 로맨스까지 소화하며 극의 중심축을 맡고 있다.

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특히 최근 방송에서는 김무진을 밀어내기 위해 머리부터 발끝까지 호피무늬로 변신하는 코믹한 장면부터 가족 앞에서 감정을 터뜨리는 장면까지 폭넓은 연기를 선보이며 존재감을 키우고 있다.

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개인적으로는 정신건강의학과 전문의 양재웅과 결혼을 발표했지만 현재 결혼식은 무기한 연기된 상태다. 이런 가운데 작품 흥행과 함께 새 소속사까지 찾으며 배우로서 새로운 전환점을 됐다.

안희연이 새롭게 합류한 넥서스이엔엠에는 송지효, 수애, 이선빈, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화 등이 소속돼 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com