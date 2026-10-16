'카피바라' 스윙스, 사극 연기 논란 입 열었다 "취해서 기억안남"

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 겸 배우 스윙스가 사극 연기력 논란에 대한 입장을 밝혔다.

15일 스윙스는 자신의 개인 계정에 숏폼 드라마 '광안 : 세자의 여자' 속 한 장면을 게재했다. 공개된 영상에는 극중 스윙스가 만취한 연기를 하는 모습이 담겼다.

스윙스는 "저거 진짜 찍은 거였어? 나 취해서 기억도 안남"이라고 말했다.

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스윙스는 '광안 : 세자의 여자'에서 파계승 출신 호위무사 남휼 역을 맡아 사극에 도전했다. 그러나 그의 연기력을 두고 갑론을박이 일었다.

일부는 스윙스의 대사 처리가 사극이 아닌 현대톤이라며 아쉽다는 반응을 보였다. 반면 생각보다 괜찮다며 응원하는 의견도 많았다.

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'광안 : 세자의 여자'는 전쟁 영웅이지만 미친 눈을 가졌다 해서 '광안'이라 불리는 세자 이현(성준)과 그를 암살하기 위해 궁녀로 잠입한 자객 은우(츄)의 궁중 로맨스를 그린 작품이다. 동명의 유명 웹툰을 원작으로 했으며 레진스낵을 통해 22일 첫 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com