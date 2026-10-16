‘주식 3000만→8억’ 최고민수, 27년 직장생활 끝 퇴사 결심…“유튜브·치지직에 원없이 승부”

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[스포츠조선 조민정 기자] '최고민수'로 잘 알려진 투자 전문가 겸 작가 박민수가 27년간 이어온 직장생활에 마침표를 찍는다. 퇴사 후에는 유튜브와 치지직 활동에 전력을 다하며 새로운 승부에 나설 계획이다.

최고민수는 지난 15일 자신의 SNS에 "27년 다닌 회사를 나가기로 했다"고 직접 퇴사 소식을 알렸다.

그는 퇴사 시점에 대해 "내년 2~3월경 정도"라면서도 "실은 올 12월 말이면 회사를 안 나갈 듯하다"고 밝혔다. 이어 "원없이 유튜브와 치지직 등으로 승부 걸어 보련다"며 오랜 직장생활을 마친 뒤 콘텐츠 제작자로서 인생 2막에 나서겠다는 각오를 드러냈다.

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본명 박민수인 최고민수는 여의도 증권 유관기관에서 27년간 근무한 금융 전문가다. 코스닥 관련 상장 심사와 규정·제도 업무를 담당했고 금융감독원 파견 근무와 금융당국·증권사 관련 태스크포스 참여 등 실무 경험도 쌓았다.

그는 필명 '샌드타이거샤크'로도 활동하며 '주식 공부 5일 완성', 'ETF 투자 5일 완성', '아들아, 주식 공부해야 한다', '최고민수 경제사 특강' 등을 집필했다. 특히 '주식 공부 5일 완성'은 10만 부 이상 판매된 베스트셀러로 알려졌다.

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대중에게 얼굴을 알린 계기는 유튜브 채널 '침착맨'이었다. 쉴 틈 없이 이어지는 입담과 방대한 정보를 빼곡하게 적은 B4 용지를 들고 등장해 강렬한 인상을 남겼고, 이후 특정 분야의 전문가형 게스트를 뜻하는 이른바 '민수' 밈의 원조가 됐다.

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"오히려 좋아"라는 유행어의 창시자로도 알려진 그는 빠니보틀과 여행 콘텐츠를 선보였으며 '구해줘! 홈즈', '옥탑방의 문제아들' 등 여러 예능에서도 주식과 경제 지식을 유쾌하게 풀어냈다. 최근 '옥탑방의 문제아들'에서는 3000만원으로 8억원을 만든 투자 경험이 소개돼 화제를 모으기도 했다.

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최고민수는 과거 인터뷰에서도 은퇴 후 여행 유튜버로 활동하고 싶다는 꿈을 밝혀왔다. 당시 그는 회사를 그만두면 자신만의 콘텐츠를 만들며 자유롭게 살아보고 싶다고 말한 바 있다. 이번 퇴사 결정으로 오랫동안 품어온 계획을 실제 행동에 옮기게 됐다.

27년 차 금융 직장인에서 전업 콘텐츠 제작자로 변신을 예고한 최고민수가 유튜브와 치지직에서 어떤 인생 2막을 펼칠지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com