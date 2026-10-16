대리모 아니라던 前엑소 타오, 아이 존재 숨겼나…"아이 최소 두 살 이상"[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 출신 타오가 아이의 존재를 감췄다는 의혹에 휘말렸다.

타오의 아내인 쉬이양은 15일 자신의 개인 계정에 "지는 해가 바다를 건너고 내가 사랑하는 사람이 내 곁에 있다"며 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 타오와 쉬이양이 한 아이의 손을 잡고 노을이 진 해변가를 걷는 모습이 담겼다.

이에 네티즌들은 '벌써 아이가 이렇게 컸냐' '아이가 걷고 점프까지 할 수 있는 걸로 봐서 최소 두 살 이상이다'라는 등 의심의 눈초리를 보냈다.

Advertisement

일부 네티즌은 타오와 쉬이양의 과거 프러포즈 영상을 파묘, 이미 쉬이양이 임신 중이었다는 의혹을 제기했다. 2024년 4월 타오는 방송 촬영 중 쉬이양에게 프러포즈를 했다. 이 영상 속 쉬이양이 헐렁한 옷을 입고 다소 배가 나온 모습이라는 것이다.

네티즌의 목격담도 다시 수면 위로 올라왔다. 이 네티즌은 2024년 8월 타오와 쉬이양이 로스앤젤레스의 산부인과 병원에서 검진을 받았다고 주장했다.

Advertisement

타오의 과거 발언도 재조명 됐다. 타오는 2024년 10월 라이브 방송 중 "가족과 시간을 보내고 아내와 시간을 보내고 아이들과 시간을 보내라"라고 했다가 "형과 시간을 보내라"라고 말을 바꾼 바 있다.

Advertisement

지난해 6월에는 쉬이양의 어머니와 보모가 아기를 안고 타오 자택 지하 주차장으로 들어갔다는 중국 파파라치의 폭로도 있었다. 당시 타오와 쉬이양은 변호사를 통해 성명을 발표했으나, 대리모 의혹만 부인했을 뿐 출산 여부에 대해서는 언급하지 않았다.

Advertisement

타오는 2012년 엑소 멤버로 데뷔?으나 2015년 SM엔터테인먼트를 상대로 전속계약 소송을 내고 중국으로 돌아갔다. 타오는 소송에서 패소했지만 중국에서 활동을 이어갔다. 2020년부터는 SM엔터테인먼트 연습생 출신 쉬이양과의 열애설이 제기됐고, 2024년 결국 열애 사실을 공식 인정했다. 타오와 쉬이양은 2024년 12월 결혼했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com