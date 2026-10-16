하지원, 47kg 유지 위해 극단적 식단 관리…"김치도 물에 헹궈 먹어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 하지원이 "김치도 먹으려면 물에 헹궈 먹는다"라면서 다이어트 비결을 공개했다.

지난 15일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 하지원이 아르바이트 후 대학 선배들과 식사를 하며 이야기 나누는 모습이 담겼다.

영상 속 하지원은 "맛있는 거 다 좋아한다. 맛없는 건 안 먹는다"라고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

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이어 하지원은 다이어트 비법을 묻는 질문에 "국물 안 먹고, 김치도 먹으려면 물에 헹궈 먹었다. 양념을 아예 안 먹었다"라고 밝혔다. 이어 "주식이 거의 달걀, 두부, 토마토다"라며 평소 식단을 공개해 눈길을 끌었다.

앞서 하지원은 지난달 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 변함없는 미모와 몸무게 47kg을 유지하는 비결에 대해 "몸무게도 매일 재고, 셀룰라이트가 생긴 건 아닌지 뒷모습도 살펴본다"라며 "올리브 유도 10년 넘게 밥이나 국에 뿌려서 먹는다. 레몬, 꿀도 오랫동안 먹고 있다"라고 전하며 꾸준한 자기 관리 습관을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com