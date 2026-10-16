송중기, 처가 이탈리아서 이렇게 지내네.."케이티♥와 직접 올리브오일 만들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송중기가 아내 케이티 루이스 사운더스와 이탈리아에서 만든 특별한 올리브오일을 최화정에게 선물했다.

15일 배우 최화정의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '관리의 신 최화정! 아침에 꼭 챙겨먹는 그릭요거트 요리 5종 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최화정은 그릭요거트를 활용한 5가지 요리를 소개했다. 그릭요거트에 마늘을 넣고 올리브오일을 더한 그는 "(송)중기가 나한테 선물한 것"이라며 올리브오일을 선물한 사람이 송중기라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 "와이프와 이태리에서 첫 수확한 올리브오일이라고 한다. 둘이서 수확한 거라고 한다. 너무 귀하다"라고 설명했다.

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올리브오일 커버에 새겨진 두 아이의 그림에 대해서는 "여기에 있는 아가들이 송중기 부부의 자녀들이라고 한다. 너무 귀해서 공복에만 먹는지만 오늘은 특별히 (요리에) 써보겠다"라고 덧붙였다.

앞서 송중기는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서 "아내가 평생 이탈리아에서 살아서 1년의 반은 이탈리아에서 보낸다"라고 밝힌 바 있다. 아내 케이티 루이스 사운더스는 영국인이지만 태어난 곳은 이탈리아로, 처가 식구들도 이탈리아 로마에 거주 중인 것으로 알려졌다. 케이티 루이스 사운더스는 두 자녀 모두 이탈리아에서 출산하기도 했다.

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한편 송중기는 지난 2023년 배우 출신 영국인 케이티 루이스 사운더스와 재혼했으며 그해 아들을, 이듬해는 딸을 품에 안으며 연년생 남매 아빠가 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com