'나혼산' 조작설 재점화...전현무 대사로 “카자흐 갈까” 사전 대본 있었다[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 논란이 다시 불붙었다. 공항에서 즉석으로 여행지를 결정했다는 방송 내용과 달리 제작진이 출국 보름 전부터 카자흐스탄행 항공편은 물론 출연자들의 대화 흐름까지 담은 시나리오를 마련했던 사실이 드러났다.

16일 조선일보 단독 보도에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김은혜 의원실이 인천국제공항공사로부터 제출받은 자료를 살펴보니 MBC '나 혼자 산다' 제작진은 지난 7월 22일 공항 촬영 허가를 요청하면서 전현무의 카자흐스탄 출국 계획을 구체적으로 명시했다.

당시 제출된 공문에는 8월 6일 오전 11시 10분 출발하는 카자흐스탄 국적 항공사 에어아스타나의 항공편이 기재돼 있었다. 해당 항공사 카운터에서 항공권을 발권하고 출국하는 장면을 촬영하겠다는 계획까지 포함됐다. 실제 전현무가 탑승한 항공편도 이와 같았다.

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더욱 눈길을 끄는 것은 공문과 함께 제출된 시나리오다. 해당 문서에는 전현무가 "중국은 너무 많이 갔고 카자흐스탄을 가볼까"라고 이야기한 뒤 배우 구성환, 이주승에게 전화를 걸어 카자흐스탄행을 결정한다는 구체적인 내용이 담겼다.

이는 지난 8월 14일 방송된 장면과 상당 부분 일치한다. 당시 전현무는 별다른 계획 없이 인천공항을 찾아 즉석에서 여행지를 고민하다 구성환과 통화한 끝에 카자흐스탄 알마티로 떠나는 모습을 보여줬다.

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그러나 방송에서 즉흥적으로 이뤄진 것처럼 묘사됐던 과정이 이미 촬영 전 시나리오에 등장한 사실이 확인되면서 제작진의 기존 해명을 둘러싼 의문이 커지고 있다.

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앞서 '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 여행 방송 이후 조작 의혹에 휩싸였다. 현지에서 렌터카를 빌리는 과정에 필요한 서류 문제와 알마티시 관광당국의 촬영 지원 사실 등이 알려지면서 사전에 기획된 여행을 즉흥적으로 포장한 것 아니냐는 지적이 제기됐다. 이에 제작진은 금전적인 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실이 없다면서도 현지 촬영을 위한 행정적 협조는 받았다고 설명했다.

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논란이 가라앉지 않자 지난 9월 4일에는 추가 입장문을 내고 사전 준비 과정을 설명했다.

제작진은 전현무가 평소 관심을 보였던 여행지와 항공편 상황 등을 고려해 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 예상했다고 밝혔다. 이에 따라 스태프들의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조를 요청했지만, 전현무 본인은 공항에서 목적지를 결정하고 항공권을 직접 구매했다는 입장이었다.

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하지만 이번에 공개된 서류에는 카자흐스탄 외 다른 여행 후보지는 명시되지 않았다. 항공사 촬영 동의 역시 에어아스타나 측에서만 받은 것으로 확인됐다. 단순히 가능성이 높은 여행지를 대비했다는 기존 설명과 달리 구체적인 항공편과 출연자 간 통화 내용까지 사전에 작성됐다는 점에서 논란은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

그러나 해당 문서만으로 전현무 본인이 사전에 목적지를 알고 있었는지까지 확인된 것은 아니다. 제작진이 준비한 시나리오와 실제 출연자의 의사결정이 어느 정도 일치했는지가 핵심 쟁점으로 남았다.

김은혜 의원은 예능 프로그램의 재미와 별개로 방송사의 시청자 신뢰가 중요하다고 지적하며 즉흥 출발이라는 설정을 솔직하게 설명했어야 한다는 취지로 비판했다.

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이미 한 차례 해명과 사과까지 내놓았던 '나 혼자 산다'가 이번에 새롭게 공개된 사전 시나리오에 대해서는 어떤 설명을 내놓을지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com