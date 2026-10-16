안치환, 직장암 3기 투병 고백..15kg 빠질 만큼 혹독했던 투병

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[스포츠조선 정유나 기자] 안치환이 '김주하의 데이앤나잇'에서 10년 전 겪은 직장암 3기 투병 심경과 이후 달라진 삶의 방식을 고백한다.

오는 17일(토) 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 47회에서는 데뷔 40주년을 맞은 '시대를 노래하는 가객' 안치환이 출연해 자신의 인생과 음악에 대한 다양한 사연을 꺼내놓는다.

먼저 안치환은 건강관리를 잘해야겠다고 깨닫게 됐을 때 직장암 3기 진단받았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 안치환은 혹독한 치료 과정에서 체중이 15kg 이상 빠졌다며 힘겨웠던 시간을 담담하게 회상한다.

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특히 안치환은 과거에는 다소 엄격하고 날카로운 면이 있었지만 암 투병 후에는 삶을 바라보는 시선이 완전히 바뀌었다고 밝힌다. "좀 더 너그러워져야겠다. 좀 더 넓어져야겠다고 생각했다"라고 달라진 마음의 상태와 삶의 방식에 대해 털어놓는 것. "지금 인생을 통틀어 가장 좋은 몸 상태다"라고 전한 안치환은 "건강하게 살아가는 것이 저를 응원해 준 사람들에 대한 예의"라고 덧붙여 깊은 울림을 안긴다.

안치환은 '내가 만일', '사람이 꽃보다 아름다워' 등 대중적인 곡으로 큰 사랑을 받은 이후 '변절자'라는 말을 들었던 과거를 털어놓는다. '철의 노동자', '솔아 솔아 푸르른 솔아' 등 시대 현실을 담은 노래를 만들어 부르던 안치환이 서정적인 노래를 발표하고 대중적으로 이름을 알리자 이전과 달라졌다는 날 선 지적이 쏟아졌다는 것.

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이에 안치환은 "'내가 만일'이나 '사람이 꽃보다 아름다워'는 굉장히 아름답고 좋은 노래다. 그런 노래를 부르는 게 왜 잘못됐죠?"라고 반문해 공감을 일으킨다. 이어 "세상은 변하는데 노래가 똑같은 내용일 수는 없다"라며 기존 음악의 영역을 버린 것이 아니라 자신의 음악적 지평을 확장해 나간 것이라고 설명한다. 또한 안치환은 "시대가 변했다. 변화하는 세상에서 어떤 노래를 해야 할지 늘 고민해야 한다"라며 40년간 단단히 지켜온 음악에 대한 소신을 밝혀 감동을 더한다.

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한편 데뷔 40주년을 맞은 안치환은 오는 11월 7일(토) '데뷔 40주년 15집 발매 기념 콘서트'를 서울에서 개최할 예정이다. MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com