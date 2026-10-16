"유일무이한 액션 오락"…구교환→신승호 '부활남: 더 레드', 명장면 베스트셋

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 관객들의 N차 관람을 유발하는 명장면 세 가지를 공개했다.

첫 번째 명장면은 죽을수록 강해지는 취업 준비생 석환의 첫 부활이다. 면접을 망치고 복잡한 심경으로 귀가한 석환은 괴한들의 습격으로 죽음을 맞는다. 그로부터 72시간이 지난 뒤 눈을 뜬 석환은 자신이 죽었다 살아났다는 사실은 모른 채 어리둥절한 상태로 집에 돌아가지만 무언가 달라졌음을 조금씩 직감한다. 부활과 함께 신체 능력이 달라졌지만 아직 완벽히 자신의 변화를 자각하지 못한 석환의 모습은 앞으로 전개될 이야기에 대한 궁금증을 고조시키며 관객들의 호기심을 이끌어냈다.

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두 번째 명장면은 폐차장에 죽어 있는 석환을 구조하는 영하(강기영)의 고군분투다. 회사 출장 직전 공항에 있던 영하는 자신이 지금 죽지만 72시간 뒤에 살아날 테니 데리러 와달라는 석환의 전화를 받고 당혹감을 감추지 못하면서도 그를 돕기 위해 나선다. 만취해 쓰러진 것으로 주변을 속이며 석환을 어렵사리 구출에 성공하는 영하의 눈물겨운 활약은 유쾌한 웃음을 선사하며, 극에 기분 좋은 에너지를 불어넣고 있다.

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마지막 명장면은 도심을 질주하는 생존형 카체이싱이다. 블랙의 집요한 추격에 석환을 돕던 영하까지 위험에 처하는 가운데, 유일한 이동 수단인 영하의 회사 차를 타고 도망가는 두 사람은 긴박한 상황 속 남다른 케미로 웃음을 유발한다. 빠르게 추격을 따돌리기 위해 차가 사방으로 부딪히는 극한의 상황 속에서도 회사 소유 차량이라는 이유로 찌그러진 차체를 보며 분노를 표출하는 K-직장인의 면모가 빚어내는 유머는 '부활남: 더 레드'만의 재미로 관객들을 사로잡고 있다.

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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