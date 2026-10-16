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제니, 비키니 공개하자 깜짝...가슴뼈 드러난 여리한 몸매

정안지 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

제니, 비키니 공개하자 깜짝...가슴뼈 드러난 여리한 몸매

[스포츠조선 정안지 기자]블랙핑크 제니가 과감한 비키니를 입고 늘씬한 몸매를 자랑했다.

제니는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "나를 웃게 만드는 것들"이라면서 다양한 근황 사진을 공개했다.

사진 속 제니는 검은색 비키니에 볼캡을 착용한 채 야외에서 물놀이를 즐기다 셀카를 촬영 중이다. 이때 잘록한 허리라인과 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡았다. 또한 화장기 하나 없는 민낯에도 또렷한 이목구비와 청초한 미모를 뽐내 감탄을 자아냈다.

제니, 비키니 공개하자 깜짝...가슴뼈 드러난 여리한 몸매

음식을 먹기 전 카메라를 향해 얼굴을 가까이 내밀며 사랑스러운 매력을 드러냈다. 클로즈업에도 굴욕 없는 미모와 동안 비주얼이 눈길을 끌었다.

또한 제니는 러닝머신을 하거나 외출 중인 편안한 일상 모습을 공개, 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 또 다른 자연스러운 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 제니는 지난 8월 디지털 EP '폴른 엔젤(Fallen Angel)'을 발매했다. 지난 8일에는 팝스타 위켄드의 내한 공연에 게스트로 깜짝 등장해 '원 오브 더 걸스(One Of The Girls)' 듀엣 무대를 펼쳐 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com

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