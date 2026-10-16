제니, 비키니 공개하자 깜짝...가슴뼈 드러난 여리한 몸매

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]블랙핑크 제니가 과감한 비키니를 입고 늘씬한 몸매를 자랑했다.

제니는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "나를 웃게 만드는 것들"이라면서 다양한 근황 사진을 공개했다.

사진 속 제니는 검은색 비키니에 볼캡을 착용한 채 야외에서 물놀이를 즐기다 셀카를 촬영 중이다. 이때 잘록한 허리라인과 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡았다. 또한 화장기 하나 없는 민낯에도 또렷한 이목구비와 청초한 미모를 뽐내 감탄을 자아냈다.

Advertisement

음식을 먹기 전 카메라를 향해 얼굴을 가까이 내밀며 사랑스러운 매력을 드러냈다. 클로즈업에도 굴욕 없는 미모와 동안 비주얼이 눈길을 끌었다.

또한 제니는 러닝머신을 하거나 외출 중인 편안한 일상 모습을 공개, 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 또 다른 자연스러운 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

Advertisement

한편 제니는 지난 8월 디지털 EP '폴른 엔젤(Fallen Angel)'을 발매했다. 지난 8일에는 팝스타 위켄드의 내한 공연에 게스트로 깜짝 등장해 '원 오브 더 걸스(One Of The Girls)' 듀엣 무대를 펼쳐 화제를 모았다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com