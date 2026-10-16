'지소연♥' 송재희, 1억 6천 사이버트럭 자랑하다 현타.."사람들이 나보다 차를 좋아해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송재희가 1억 6천만원대 사이버트럭을 향한 사람들의 관심에 배우로서 씁쓸한 마음을 드러냈다.

15일 유튜브 채널 '송재희&지소연의 희소식'에는 '우리 가족의 패밀리카! 사이버트럭 솔직 리뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다.

송재희는 최근 사이버트럭을 1억 6천만원대에 구입했다면서 "가격 대비 굉장히 좋은 차다. 수납 공간이 엄청나서 세 자녀의 유모차와 카시트가 들어간다. (보통) 이렇게 다 들어갈 수 없는데 모든 수납이 가능하다"라며 만족감을 드러냈다.

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천장 높이도 여유로워 실내 공간이 넉넉하다는 점과 FSD가 안전하게 작동한다는 점, 안정적인 승차감 등도 장점으로 꼽았다.

그런가 하면 그는 "이 차를 타면서 마음이 좀 안 좋은 적이 있다. 사람들이 이 차를 굉장히 좋아한다. 저보다도 훨신 좋아한다. 차가 지나가면 남녀노소 가리지 않고 (차를 향해) 해맑게 손을 흔든다. 그래서 저는 과연 배우로서 사람들에게 웃음을 줬는지 비교되는 부분"이라며 씁쓸한 마음을 드러내기도 했다.

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한편 송재희는 2017년 지소연과 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 지소연은 연매출 10억 원 규모의 광고대행사를 운영하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com