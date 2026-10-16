30대 男 톱스타 출연한다더니..배우 출신 기획사 대표 '가짜 계약서' 파문

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 출신 연예기획사 대표가 유명 배우의 해외 팬미팅 출연을 약속하는 허위 서류를 제시해 행사 기획업체들에 손해를 끼쳤다는 의혹으로 경찰 수사를 받게 됐다.

연합뉴스는 16일 서울 강남경찰서가 배우 출신 연예기획사 대표 A씨의 사기·사문서위조·위조사문서행사 혐의를 확인해달라는 고소장을 지난달 초 접수하고, 최근 사건을 수사팀에 배당했다고 보도했다.

보도에 따르면 고소장을 제출한 행사 기획업체는 A씨가 유명 30대 남성 배우의 해외 팬미팅 등 행사 출연을 약속하는 허위 확인서를 제시했다고 주장했다. A씨가 해당 배우 소속사 명의의 행사 계약서와 날인이 된 서류 등을 함께 제시해 업체가 이를 믿고 사업을 추진했다는 것이다.

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업체 측이 주장하는 피해액은 2억여원으로 파악됐다. 해당 업체는 이전에도 같은 배우의 출연을 보장한다는 A씨의 말을 믿고 해외 행사를 추진했으나, 사업이 무산되면서 수억원의 손해를 입었다고 주장한 것으로 전해졌다.

피해 의혹은 다른 연예인들의 해외 팬미팅으로도 확대되고 있다. 해당 업체 외에도 최소 4~5곳의 행사 기획업체가 유사한 출연확인서를 받았다고 주장하는 것으로 알려졌다. 이들 업체가 주장하는 피해액을 합산하면 수십억원대에 달하는 것으로 전해졌다.

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문제가 된 서류에는 대부분 유명 배우들의 행사 출연 약속이 담긴 것으로 알려졌다. 고소 업체 측은 다른 연예인들의 해외 팬미팅에서도 유사한 일이 있었다며 경찰에 수사 확대를 요구하고 있다.

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경찰은 우선 고소인 조사를 통해 구체적인 사건 경위와 피해 규모 등을 확인할 방침이다.

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다만 현재까지 제기된 내용은 고소인 측의 주장으로, A씨의 혐의가 확정된 것은 아니다.

tokkig@sportschosun.com