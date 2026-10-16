‘이부진 요리 스승’ 심영순, 췌장암 3개월 시한부 “감사했다”더니 완치 후 “죽기 싫더라”

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[스포츠조선 조민정 기자] 요리연구가 심영순(86)이 췌장암으로 3개월 시한부 선고를 받았던 과거를 털어놨다. 죽음을 앞두고 오히려 감사하다고 생각했던 그는 기적적으로 건강을 되찾은 뒤 "정말 죽기 싫더라"며 달라진 심경을 고백했다.

지난 14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 심영순의 출연을 예고하는 영상이 공개됐다.

영상 속 유재석은 심영순이 현정은 현대그룹 회장과 이부진 호텔신라 대표에게 직접 요리를 가르쳤던 화려한 이력을 소개했다. 심영순은 당시를 떠올리며 "대단한 집에 왔으니까 여기저기 뒤적거리면서 봤다"고 솔직하게 말했다. 이어 "그런데 소파는 다 찢어져 있고, 그렇게 살 바에는 돈을 왜 벌어 싶더라"며 거침없는 입담을 뽐내 웃음을 자아냈다.

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하지만 분위기는 심영순의 투병 이야기가 등장하면서 달라졌다. 유재석이 과거 건강검진에서 췌장암 진단을 받았던 일을 언급하자 심영순은 뜻밖의 답변을 내놨다.

그는 "감사하다 싶었다. 그렇게 빨리 죽을 암에 걸려서"라며 당시 죽음을 받아들이려 했던 심정을 담담하게 털어놨다.

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심영순은 과거 췌장암 진단과 함께 3개월 시한부 선고까지 받았던 것으로 알려졌다. 생사를 장담하기 어려웠던 상황에서 그를 포기하지 않은 사람은 둘째 딸이었다. 심영순은 "둘째 딸이 엄마 살려보겠다고 애를 쓰더라"며 자신을 살리기 위해 정성을 쏟았던 딸을 떠올렸다.

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앞서 심영순은 투병 당시 딸의 보살핌을 받으며 식이요법을 병행했고 약 1년 만에 암을 극복해 완치 판정을 받았다고 밝힌 바 있다.

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그렇게 죽음의 문턱에서 돌아온 심영순에게는 예상치 못한 마음의 변화가 찾아왔다. 처음에는 죽을 수 있다는 사실에 감사했다고 말했던 그는 "정말 죽기 싫더라"라고 고백했다. 죽음을 담담하게 받아들이려 했던 과거와 달리 다시 살아갈 기회를 얻은 뒤에는 삶에 대한 애착이 더욱 커졌다는 것이다.

오랜 세월 대한민국 한식의 맛을 알려온 심영순은 재벌가의 요리 선생님으로 활동한 이력과 특유의 거침없는 입담으로 대중에게도 친숙한 인물. 화려한 요리 인생 뒤에 감춰졌던 생사의 고비와 자신을 지켜준 딸의 이야기를 공개하며 뭉클함을 안겼다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com