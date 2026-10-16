13세 아이찡 카피한 74세 이수만 '칼각 댄스'...옥택연·김희철도 '동공지진'

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 소녀시대 출신 써니가 AI로 합성한 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서의 춤 영상을 공개해 화제를 모았다.

써니는 지난 15일 자신의 SNS에 "칼각! 다음 주 '엠카'는 함께하시나요?"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 이수만과 유영진 프로듀서가 신인 걸그룹 A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(니온)에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다.

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해당 영상은 AI로 합성한 콘텐츠로, 두 사람이 실제로 안무를 소화하는 듯한 모습이 웃음을 자아냈다.

이어 써니는 여기에 "멤버 나이 다 합쳐도 한 분도 이길 수가 없다"라며 재치 있는 말을 덧붙여 웃음을 더했다.

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이를 본 2PM 멤버 겸 배우 옥택연은 "이거 괜찮은 거지?"라고 댓글을 남겼고, 슈퍼주니어 김희철은 "수만오빠 정정하시네"라고 반응해 유쾌한 분위기를 더했다.

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한편, A2O LITE는 이수만 키 프로듀서가 이끄는 A2O엔터테인먼트(이하 A2O)가 첫 K팝 아이돌 그룹이다. 특히 A2O LITE 'NEON'은 발매 약 29시간 만인 14일 오후 11시 멜론 메인 차트 TOP100 1위를 기록하며 큰 화제를 모으고 있다.

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anjee85@sportschosun.com