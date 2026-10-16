'집유 확정' 송민호, 결국 102일 재복무한다…병무청 절차 검토 착수[SC이슈]

질문에 답하는 송민호. 사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 위너 송민호가 결국 102일의 사회복무를 다시 이행할 전망이다. 병역법 위반 혐의로 징역형의 집행유예가 확정된 가운데 병무청이 본격적인 재복무 절차를 검토하고 있는 것으로 확인됐다.

16일 스타뉴스 보도에 따르면 병무청 관계자는 송민호의 재복무와 관련해 "1심 판결 확정 이후 해당 부서에서 재복무 절차 진행을 검토 중"이라고 밝혔다.

앞서 병무청은 송민호의 병역법 위반 사건에 대한 판결이 확정되면 복무지를 무단으로 이탈한 일수만큼 다시 복무해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 송민호의 무단결근 일수는 총 102일이다.

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송민호는 지난 1일 서울서부지방법원에서 열린 병역법 위반 혐의 선고 공판에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 항소 기간인 7일 안에 항소장을 제출하지 않으면서 송민호에 대한 1심 판결은 그대로 확정됐다.

다만 송민호의 복무를 관리했던 담당자 A씨는 판결에 불복해 항소한 상태다.

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재판 과정에서 드러난 송민호의 근무 실태는 충격을 안겼다.

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송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 시설관리공단과 주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무했다. 그러나 이 기간 정당한 사유 없이 총 102일을 무단으로 이탈한 혐의가 인정됐다.

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사회복무요원이 실제 출근해야 하는 날은 약 430일. 송민호는 이 가운데 약 4분의 1을 정상적으로 복무하지 않은 것. 2024년 7월에는 근무해야 할 23일 중 단 4일만 출근한 것으로 드러나 충격을 더했다.

재판부는 병역 의무의 중요성을 강조하며 연예인이라고 예외가 될 수 없다고 지적했다. 다만 송민호가 혐의를 인정하고 반성하는 점과 건강 상태가 복무에 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 고려해 집행유예를 선고했다.

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송민호 역시 법정에서 고개를 숙였다. 그는 최후진술을 통해 "대한민국 청년으로서 반드시 이행해야 할 국방의 의무를 성실히 끝까지 이행하지 못했다"며 사과했다. 또한 건강을 회복해 재복무할 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다는 뜻을 전했다.

판결 확정 이후에는 자필 사과문까지 공개했다. 지난 9일 송민호는 자신의 SNS에 "하루하루 후회가 길었다. 책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다"며 "어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠다"며 거듭 사과했다.

지난 2024년 12월 23일 소집해제되며 병역 의무를 마친 줄 알았던 송민호는 결국 약 2년 만에 다시 사회복무를 이행해야 할 상황에 놓였다. 실형은 면했지만 복무하지 않은 102일에 대한 의무는 남은 가운데, 병무청의 재복무 절차가 언제부터 본격적으로 진행될지 이목이 집중된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com