'120억家' 장윤정, 행사퀸인데..셀프 헤메하는 이유 "4~5명 스태프 동행 불편"

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[스포츠조선 이게은기자] '행사의 여왕' 가수 장윤정이 뜻밖의 무대 준비 과정을 공개했다.

15일 장윤정의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정은 지방의 한 숙소에서 카메라를 켰다. 그는 이날 행사를 앞뒀다면서 자신의 메이크업 도구를 펼쳤다. 이어 "선수는 도구 탓을 하지 않는다. 이 정도면 메이크업을 하기 충분하다. 헤어와 메이크업을 제가 한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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장윤정은 "연예인들 분들을 보면 메이크업, 헤어, 스타일리스트까지 해서 4~5명의 스태프분들과 보통 같이 다닌다. 근데 난 그게 불편해서 그냥 혼자 한다"라고 밝혔다. 광고 촬영할 때만 출장 메이크업 아티스트를 부른다는 그는 "나는 진짜 돈이 많이 안 들어가는 가수"라고 이야기했다.

장윤정은 "야외무대고 밤이라서 눈 크기를 3배 만들어야 한다. 그래야 멀리서도 내 눈이 보인다"며 열심히 눈 화장에 집중했다. 이어 스태프에게 "(눈이) 3배 커졌니? 아이라인은 관자놀이까지 갔지?"라고 확인해 웃음을 안겼다.

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한편 장윤정은 1999년 데뷔해 '어머나', '짠짜라', '꽃', '초혼' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2024년 서빙고동의 아페르한강 펜트하우스를 120억 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com