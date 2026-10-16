"신고당할까 봐 참아”...고영욱, 노래방서 룰라 노래 듣고 자제한 이유

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 노래방에서 자신의 과거 히트곡이 흘러나오는 것을 듣고 남긴 글이 눈길을 끌고 있다.

고영욱은 지난 15일 개인 계정에 "노래방 복도에서 익숙한 노래가 흘러나와 들어가서 내 부분 도와줄까 하다가 신고당할까 봐 참았다…"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 누군가 노래방에서 룰라의 히트곡 '3! 4!'를 부르는 소리가 담겼다.

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고영욱은 복도를 지나던 중 익숙한 노래를 듣고 자신이 활동했던 그룹의 곡임을 알아챈 것으로 보인다.

이에 노래를 부르는 사람에게 다가가 자신의 파트를 함께 불러줄까 고민했지만, 신고를 당할 수도 있다는 생각에 행동으로 옮기지는 않았다고 했다.

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한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 연예계에 데뷔했다. 그러나 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정 받았다. 당시 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 함께 명령받았다.

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tokkig@sportschosun.com