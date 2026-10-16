문희준, 아이돌에 뼈있는 조언 "돈 직접 관리해라..부모님도 욕심에 휩쓸려"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 문희준이 후배 아이돌들에게 돈 관리를 직접 해야 한다고 조언했다.

지난 15일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 3회에서는 데뷔 30주년을 맞은 H.O.T.의 리더 문희준이 게스트로 출연했다. 서인영은 "문희준의 팬"이라며 남다른 애정을 드러냈다. 문희준은 서인영, 미미미누와 함께 '아이돌'을 키워드로 세대별 활동 방식과 달라진 K팝 트렌드를 짚으며 유쾌한 토크를 나눴다.

이날 문희준은 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞아 완전체 공연을 논의 중인 근황을 공개했다. 그는 기념 공연을 위해 "11개월째 대화를 나누고 있다"고 밝혀 관심을 끌었다. 올해가 얼마 남지 않은 가운데 공연 성사 여부에 궁금증이 쏠렸다.

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최근 아이돌 시장을 뒤흔든 알고리즘과 역주행 열풍에 대한 이야기도 이어졌다. 걸그룹 리센느가 '거제 야호'라는 유행어로 주목받으며 음원 차트 역주행에 성공한 사례가 소개되자 서인영과 문희준은 활동 시절을 떠올렸다. 서인영은 쥬얼리 역시 운동회와 주꾸미 축제는 물론 절에서도 공연했다고 밝혔다. 특히 "절에서 '원 모어 타임'을 불렀는데 계속 웨이브를 하니까 스님들이 염주를 돌리시더라"라고 회상해 웃음을 안겼다. 문희준도 절에서 록 음악을 선보인 경험을 전했다.

세계적인 K팝 열풍이 낳은 과도한 모방 사례도 화제가 됐다. BTS 지민을 닮기 위해 30회 넘게 성형수술을 받은 남성과 블랙핑크 로제를 따라 한 중국 인플루언서의 사례가 소개되자 서인영은 "타고난 고유의 분위기까지 따라 할 수는 없다"며 자신의 생각을 밝혔다.

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방송 말미 문희준은 후배 아이돌들에게 돈 관리를 직접 해야 한다고 조언했다. 어린 나이에 큰 수입을 얻더라도 경제관념을 갖추지 못하면 과도한 소비와 빚으로 어려움을 겪을 수 있다고 설명했다. 특히 "부모님 역시 스타의 부모가 되는 것은 처음인 만큼 순간적인 욕심에 휩쓸릴 수 있다"며 "본인의 돈은 스스로 관리하고 부모님께 용돈을 드리는 편이 낫다"는 생각을 밝혔다. 서인영은 "가수라면 꾸준히 노래를 연습하고 반드시 라이브 무대를 소화해야 한다"고 강조했다.

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jyn2011@sportschosun.com