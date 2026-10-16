74세 이수만, PT 현장서 2억 불독 시계-100만원대 셔츠 ‘힙한 할아버지’

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[스포츠조선 조민정 기자] 74세 이수만 프로듀서의 남다른 패션 감각이 화제다. 경업금지 해제 후 키 프로듀서로 참여한 A20엔터테인먼트 신인 아이돌 데뷔 무대에 등장한 그의 시계 가격이 무려 2억원대에 달하는 것으로 알려지면서 나이가 믿기지 않는 '힙한 할아버지'의 패션에도 관심이 쏠리고 있다.

최근 온라인에서는 지난 12일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 A2O엔터테인먼트의 신인 그룹 데뷔 행사에 참석한 이수만의 착장을 분석한 게시물들이 주목받고 있다.

당시 이수만은 검은색 바탕에 말 모양의 프린트가 새겨진 반팔 셔츠를 입고 무대에 올랐다. 짧게 정돈한 헤어스타일에 안경을 착용한 그는 여유로운 미소로 취재진과 관객을 맞았다.

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특히 눈길을 끈 것은 화려한 액세서리였다. 손가락마다 개성 있는 반지를 착용하고 팔목에는 팔찌와 독특한 디자인의 시계를 더했다. 신인 아이돌 못지않은 과감한 스타일링이 시선을 사로잡았다.

그런데 해당 시계의 가격이 누리꾼들에게 놀라움을 안겼다.

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당시 이수만이 착용한 시계는 스위스 하이엔드 시계 브랜드 MB&F의 '호롤로지컬 머신 No.10 불독(HM10 Bulldog)'이다. 계정에서 잠정적으로 측정한 가격은 무려 2억1429만원대다.

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MB&F는 일반적인 시계의 틀을 벗어난 실험적인 디자인으로 유명한 독립 시계 브랜드다. 해당 모델은 이름 그대로 불독의 생김새에서 영감을 받아 제작됐다. 불독의 근육질 몸통을 연상시키는 입체적인 구조에 눈처럼 돌출된 회전 돔이 특징이다. 왼쪽 돔에는 시간이, 오른쪽 돔에는 분이 표시되며 시계 아래쪽에는 남은 동력에 따라 열리고 닫히는 불독의 턱까지 구현돼 있다. 단순히 시간을 확인하는 도구를 넘어 손목 위에 올려놓는 기계식 예술품을 표방한 제품인 것.

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여기에 이수만이 착용한 셔츠 역시 평범한 제품이 아니었다. 셔츠는 일본 하이엔드 패션 브랜드 비즈빔(visvim)의 '크로스비 홀스 프린트 셔츠'로, 가격은 105만2000원이다.

검은색 바탕에 말이 달리는 모습을 반복적으로 배치한 프린트와 작은 꽃무늬 장식이 특징인 옷. 이수만은 여기에 큼직한 반지와 팔찌를 매치해 자유분방하면서도 개성 넘치는 스타일을 완성했다.

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이수만의 패션이 더욱 주목받는 이유는 그가 올해 74세라는 사실 때문이다. 1952년생인 그는 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 3년여 만에 국내 K팝 시장에 복귀하면서도 여전히 새로운 유행을 좇는 감각을 보여줬다.

이날 이수만은 보이그룹 A2O SOUL과 걸그룹 A2O LITE를 직접 소개하며 새로운 음악 제작 방향을 제시했다. 오랜 파트너인 유영진과 다시 손잡고 각각 'SUPERSTAR'와 'NEON'을 선보였다. 또 인공지능과 새로운 영상 기술을 활용한 콘텐츠 제작에도 나서겠다는 포부를 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com