'이동건과 이혼' 조윤희, 홀로 어찌 육아하나 보니.."근처에 언니 살아 딸 맡겨"

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[스포츠조선 이게은기자] '돌싱맘' 배우 조윤희가 친언니에게 육아 도움울 받고 있다고 전했다.

14일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

조윤희는 황정음을 만나자마자 "왜 이렇게 예쁘게 하고 왔어?"라고 물었고 황정음은 "언니들을 만나니까 예쁘게 하고 왔다"라며 갑자기 리프팅 시술을 고백해 웃음을 안겼다.

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이어 조윤희의 외모 관리에 대해 물었고 "난 잘 안 한다. 관심이 많이 없고 게으르다"라는 답이 돌아왔다. 황정음은 아직 남자친구가 없다는 조윤희에게 "예쁜 얼굴 그렇게 쓸 거면 나 달라"라며 너스레를 떨었다.

그런가 하면 조윤희는 딸은 누가 돌보고 있냐는 질문에 "언니가 봐주고 있다. 언니가 집 근처에 살아서 어제 저녁에 보냈다"라고 언니에게 육아 도움을 받고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 출산했지만 2020년 이혼했다. 양육권은 조윤희가 가져 홀로 딸을 키우고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com