가발·선글라스 쓰고 놀이공원 간 유명 배우…"시골 아가씨 같다"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 전라 광고를 찍어 논란에 휩싸인 할리우드 배우 시드니 스위니(29)가 트레이드 마크인 긴 금발 대신 갈색 가발을 쓰고 놀이공원을 찾아 화제다. 평소 화려한 이미지와 달리 편안한 차림으로 친구와 나들이를 즐긴 모습에 팬들도 놀라움을 나타냈다.

페이지식스 등 연예 매체들에 따르면 스위니는 친구 제이드와 함께 미국 캘리포니아주 산타모니카의 놀이공원 퍼시픽 파크를 최근 방문했다. 스위니는 흰색 그래픽 티셔츠와 데님 하의를 입고, 짙은 선글라스에 어깨까지 내려오는 갈색 가발을 착용했다.

마치 팬들 모르게 자신만의 시간을 즐기고 싶은 마음이 담긴 모습이다.

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스위니는 나들이를 마친 뒤 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 공개했다. 사진에는 친구와 함께 관람차를 타고 오락실을 찾는 등 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

그녀는 게시물에 "절친이 나타나더니 '자, 이 가발 써 봐'라고 했다"는 취지의 글을 적었다.

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사진을 본 팬들은 평소와 달라진 외모에 다양한 반응을 보였다. 네티즌들은 "정말 좋은 생각이다. 이런 게 바로 절친이 필요한 이유", "여행을 온 시골 아가씨들 같다", "전혀 알아보지 못했다" 등의 반응을 내놓았다.

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한편 스위니는 최근 스포츠 예측 플랫폼 노빅(Novig)의 광고로 논란에 휩싸였다.

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광고에서 그녀는 미식축구공으로 가슴을 가린 상반신 노출 장면을 선보였다. 야구 방망이와 테니스 라켓 등 스포츠 용품을 활용한 장면도 담겼다.

그녀는 해당 광고에서 "성인 남성들이 내가 어떤 색 속옷을 입었는지 맞히려고 엑셀 표까지 만든다. 솔직히 기분은 좋다"는 취지의 발언을 했다. 이 광고는 여성 스포츠 선수들의 반발을 불러일으켰다.

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일부 선수들은 여성의 신체를 내세워 관심을 끄는 방식이 여성 스포츠의 성과와 실력을 가릴 수 있다고 비판했다.

또 "여성의 몸을 돈벌이 수단으로 삼고 여성 스포츠를 성적 대상화하는 일이 아직도 벌어진다는 게 믿기지 않는다"는 지적도 이어졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com