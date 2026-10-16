이혜영도 '이수만 걸그룹'에 푹 빠졌다…반려견과 'NEON' 2인 칼군무

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 겸 화가 이혜영까지 이수만의 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)에 푹 빠졌다. 데뷔곡 'NEON'(니온)이 음원 차트 1위를 차지하며 돌풍을 일으키고 있는 가운데, 이혜영이 반려견과 함께한 AI 댄스 영상까지 공개하며 남다른 팬심을 드러냈다.

이혜영은 16일 자신의 SNS에 "빠졌어"라는 짧은 글과 함께 A2O 공식 계정과 A2O LITE 계정을 태그하며 영상 하나를 공개했다.

공개된 영상에는 이혜영과 반려견 알로하가 A2O LITE의 'NEON' 2인 도입부 안무를 선보이는 AI 영상이 담겼다.

Advertisement

핑크색 체크무늬 의상을 입은 이혜영은 긴 생머리를 휘날리며 특유의 도도한 표정으로 강렬한 춤 동작을 소화했다. 그의 옆에는 긴 흰 털을 가진 반려견 알로하가 나란히 등장해 시선을 사로잡았다. 특히 두 사람이 같은 무대에서 호흡을 맞추는 듯 연출된 AI 영상은 실제 A20 LITE의 2인 퍼포먼스를 떠올리게 했다. 이혜영 특유의 세련된 분위기와 반려견의 이색적인 조합이 묘한 웃음을 자아냈다.

영상이 공개되자 동료 연예인들의 반응도 뜨거웠다. 모델 이현이는 "우와 언니 이거 어떻게 만들어요?"라며 신기해했고, 누리꾼들 역시 "너무 멋져요", "잘 어울려요" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

가수 출신인 이혜영은 배우와 방송인으로 활동 영역을 넓혔고 최근에는 화가로서도 자신만의 작품 세계를 구축하고 있다. 평소 남다른 패션 감각과 트렌디한 SNS 콘텐츠로 관심을 모아온 그가 이번에는 신인 걸그룹의 퍼포먼스에 빠진 셈이다.

Advertisement

한편 이혜영이 푹 빠졌다고 밝힌 A2O LITE는 이수만 프로듀서가 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 새롭게 선보인 9인조 걸그룹이다.

Advertisement

이들은 지난 13일 데뷔곡 'NEON'을 발표한 지 약 29시간 만인 14일 오후 11시 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다. 데뷔곡으로 단숨에 음원 차트 정상에 오른 이례적인 기록이다. 특히 'NEON'은 최근 K팝 시장에서 유행하는 짧은 챌린지형 음악과 달리 3분 28초의 곡 길이에 강렬한 칼군무와 고음, 댄스 브레이크를 앞세워 화제를 모았다.

지난 15일에는 Mnet '엠카운트다운'을 통해 첫 음악방송 무대까지 선보였다. 멤버들의 일사불란한 군무와 강렬한 퍼포먼스가 주목받았고 시리와 아이찡의 2인 도입부 안무가 댄서 제이블랙의 작품이라는 사실까지 알려지면서 관심을 더했다.

Advertisement

데뷔 직후 음원 차트 정상에 오른 데 이어 음악방송 무대와 SNS 콘텐츠까지 화제를 모으고 있는 A2O LITE. 이혜영마저 반려견과 함께 안무를 따라 할 만큼 'NEON' 열풍이 연예계까지 장악하는 분위기다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com