차정원, 예비 시母와 단 4살 차...♥하정우와 결혼에 가족관계까지 화제

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 차정원이 하정우와 오는 12월 결혼을 앞둔 가운데, 하정우의 아버지 김용건과의 사이에서 늦둥이 아들을 낳은 39살 연하 A씨와 차정원의 나이 차이에도 관심이 쏠렸다.

1978년생 하정우와 1989년생 차정원은 11살의 나이 차이를 극복하고 6년 열애 끝에 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다.

이러한 가운데 차정원이 결혼 후 맺게 될 가족관계에도 관심이 집중된다.

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배우 김용건은 지난 1996년 전처와 이혼한 뒤, 2021년 39살 연하인 여성 A 씨와의 사이에서 늦둥이 아들을 얻었다는 사실이 알려져 화제를 모았다.

A씨는 1985년생으로 차정원과 불과 4살 차이다. 다만 김용건이 A씨와 법적으로 혼인한 상태인지, 사실혼 관계를 유지하고 있는지는 구체적으로 알려지지 않았다.

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또한 차정원은 김용건의 둘째 아들인 차현우와 A씨 사이에서 낳은 늦둥이 5살 아들과도 가족이 된다.

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차현우는 지난 2022년 1983년생 배우 황보라와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

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앞서 김용건은 2024년 방송된 채널A '아빠는 꽃중년'에서 늦둥이 아들에 대해 언급하며 아들이 성장한 뒤 자신의 가족관계를 어떻게 설명해야 할지 고민하고 있다고 털어놓으며 복잡한 심경을 드러낸 바 있다.

anjee85@sportschosun.com