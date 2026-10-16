남보라, '사업가 남편♥' 자산 관리에 의문.."왜 내 통장에 월급 안 보내나"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 부부 자산 관리에 대해 솔직하게 밝혔다.

남보라는 최근 공개된 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'의 콘텐츠 '돈쭐청문회'(진행 박영진)에 출연해 자신의 투자 경험과 결혼 생활 속 재테크 이야기를 솔직하게 풀어놨다.

먼저 눈길을 끈 건 엔비디아 투자 성적표였다. 남보라는 코로나19 당시 엔비디아 주식을 사들였고, 수익률 300%를 기록한 뒤 매도했다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 하지만 반전은 곧바로 이어졌다. 그가 보유했던 수량이 단 '1주'였다고 털어놓으면서 현장은 폭소로 가득 찼다. 수익률은 화려했지만 수량이 아쉬웠던 셈이다.

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SK하이닉스 일화도 만만치 않았다. 남보라는 주당 19만 5000원에 매수한 SK하이닉스를 21만 5000원에 팔았다고 전했다. 약 10%의 수익을 올렸지만, 이후 주가 흐름을 떠올리면 아쉬움이 남을 수밖에 없는 선택이었다. 그는 "똥손"이라는 반응에 멋쩍게 웃어 보였다.

그런가 하면 남보라는 부부 자산 관리 이야기가 나오자 "결혼을 하면 다 수입을 합치더라. 보통 남편이 부인 통장에 월급을 넣어주곤 하는데 저희 남편은 왜 그럴까요"라며 어리둥절했다.

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그러자 "남편 몰래 혹시 재테크 하는 거 있나"라는 질문이 돌아왔고, 남보라는 "몰래 하지는 않는데 말하지 않은 건 있다"라며 애매하게 답했다. 이에 "그게 몰래 하는 거 아니냐", "그럼 몰래 하는 건 뭐냐"라는 반응이 쏟아져 웃음을 안겼다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며 지난 6월 아들을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com