현숙, 돌아가신 母 이불 밑에서 3800만 원 발견.."용돈 안 쓰고 모으셔" ('아형')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 현숙이 세상을 떠난 어머니의 용돈 3800만 원에 자신의 돈을 보태 백혈병 아이들을 위해 기부했다고 밝혔다.

오는 17일 방송하는 JTBC '아는 형님'에는 배우 이계인과 가수 김연자, 현숙이 출연한다.

이날 이계인은 자신을 성대모사 해온 김신영에게 "김신영이 살 빠졌을 때 내 딸이 아니라고 생각했다. 살 빠진 건 안 어울린다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 "원래는 모팔모처럼 말하지 않았는데 김신영만 만나면 모팔모처럼 말하게 된다"고 억울함을 호소한다.

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이에 김신영은 "이계인이 모팔모를 연기한 지 오래돼서 나한테 어떻게 해야 하냐고 물어본다"라고 성대모사를 선보여 현장을 웃음바다로 만든다.

그런가 하면 현숙은 돌아가신 어머니와의 가슴 뭉클한 일화도 공개한다. 그는 "어머니가 돌아가신 뒤 이불 밑을 보니 그동안 드렸던 용돈을 쓰지 않고 3,800만 원이나 모아두셨더라. 그 돈에 내 돈을 더 보태 백혈병 아이들을 위해 기부했다"라고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com