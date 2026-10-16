[인터뷰①] '실낙원' 김현주 "연상호 감독, 늘 새로운 모습을 봐줘…도전할 기회 줘서 감사"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김현주가 연상호 감독과 영화 '실낙원'을 함께 한 소감을 전했다.

김현주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "연상호 감독님은 저의 새로운 모습을 봐주신다"며 "도전할 수 있는 기회를 주셔서 감사하다"고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다.

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김현주는 15년 만에 극장가로 돌아온 소감에 대해 "연기하는 배우의 입장에선 그때그때 들어오는 작품들을 성실하게 임한 것뿐인데, 오랜만에 돌아오니 '영화계에선 왜 날 부르지 않았나' 싶었다. 새로운 감회나 그런 건 없고, 예전과 달라진 건 있더라. 예전엔 연기만 열심히 해도 됐다면, 이젠 홍보 활동도 열심히 해야 한다"고 말했다.

특히 연상호 감독도 '실낙원' 개봉을 앞두고 SNS 콘텐츠, 무대인사 등 홍보 활동에 남다른 열의를 보여주고 있다. 이를 본 김현주는 "감독님께서 영화에 대한 애정이 크시다. 옆에서 너무 잘하는 모습을 보고 나면 힘이 빠질 때도 있다(웃음). 감독님이 굉장히 열심히 하시고, 워낙 재미난 걸 좋아하시니까 에너지를 더 끌어다 쓰시는 것 같다"고 전했다.

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지난달 열린 제51회 토론토국제영화제에서 레드카펫을 밟은 소감도 전했다. 김현주는 "저는 부산국제영화제에 '지옥'으로 초청된 이후 영화제는 처음이다. 다수 해외영화제를 경험한 감독님과 함께해서 좋았다"며 "감독님께선 워낙 다양한 장르의 작품을 해오셔서 다양한 팬 분들이 계셨다"고 전했다.

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김현주는 연 감독과 영화 '정이', 시리즈 '지옥', '선산'에 이어 영화 '실낙원'으로 네 번째 작업을 함께 했다. 이에 그는 "감독님은 다른 분들보다 저의 새로운 모습을 봐주신다. 또 감독님과 함께하는 작업 과정 자체가 즐겁지 않았다면, 선택에 고민이 됐을 텐데 지금까진 너무 좋았다. 저에게 계속 도전할 수 있는 기회를 주셔서 감사하다. 저는 안정형이어서 도전하는 걸 별로 안 좋아하는데, 그걸 일깨워주셨다. 앞으로도 생각도 못했던 캐릭터를 주신다면 전 마다할 이유가 없다"고 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com