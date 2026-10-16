'나혼산' 측, 전현무 사전 대본 의혹 해명 "촬영 허가용 구성안일 뿐"

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[스포츠조선 정안지 기자]MBC 측이 '나 혼자 산다' 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 사전 대본 의혹에 대해 "촬영 허가를 위한 구성안일 뿐, 실제 방송 대본은 아니다"라고 해명했다.

16일 매일경제 스타투데이에 따르면 MBC 측은 인천국제공항공사에 제출한 자료에 대해 "촬영 허가를 받기 위해 제출한 자료"라며 "공항 측에 촬영 상황과 예상 동선 등을 설명하기 위한 촬영 구성안을 담아 보낸 공문"이라고 밝혔다. 이어 "실제 방송 내용을 사전에 정해놓은 대본은 아니다"라면서 "해당 구성안은 출연진에게 공유되지 않았고 전현무 씨도 알지 못한 내용이다. 사전 연출 지시도 없었다"라고 강조했다.

앞서 이날 조선일보는 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김은혜 의원실이 인천국제공항공사로부터 제출받은 자료를 바탕으로, '나 혼자 산다' 제작진이 지난 7월 22일 공항 촬영 허가를 요청하면서 전현무의 카자흐스탄 출국 일정과 항공편을 구체적으로 기재했다고 보도했다.

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자료에는 8월 6일 오전 11시 10분 출발하는 에어아스타나 항공편과 항공권 발권 및 출국 장면을 촬영하겠다는 계획이 담겼다. 함께 제출된 구성안에는 전현무가 카자흐스탄 여행을 제안한 뒤 구성환, 이주승에게 전화를 걸어 여행을 결정하는 과정도 구체적으로 적혀 있었다.

해당 내용이 지난 8월 14일 방송된 장면과 상당 부분 일치하면서 사전 대본 의혹이 불거졌으나, MBC 측은 촬영 허가를 위한 사전 구성안일 뿐 출연진에게 전달하거나 연출을 지시한 사실은 없다고 선을 그었다.

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한편, '나 혼자 산다' 측은 최근 전현무의 카자흐스탄 여행이 사전에 기획된 것 아니냐는 조작 의혹에 휩싸였으며, 제작진은 현지 촬영을 위한 행정적 협조는 인정하면서도 전현무가 공항에서 목적지를 결정했다는 입장을 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com