[인터뷰②] '실낙원' 김현주 "내 동안 비주얼 비결? 일단 얼굴에 손 안 대야"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김현주가 자신의 동안 비주얼 비결에 대해 이야기했다.

김현주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "얼굴에 손을 안 대어야 하는 것 같다"며 "제 모습 그대로를 인정해야 하는 것 같다"고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다.

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앞서 연 감독은 9일 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '실낙원' 야외 무대인사에서 "김현주 씨가 광고에서 '국물이 끝내줘요'라고 말할 때부터 팬이었다"며 남다른 팬심을 드러낸 바 있다. 이에 김현주는 "계속 감독님이 저보고 톱스타라고 하시고, 옛날 영상을 보여주시면서 장난치신다(웃음). 저는 별로 그 시절의 제 모습을 좋아하지 않는다. 너무 제 잘난 맛에 사는 캐릭터로 보이는데, 또 요즘은 그런 캐릭터가 대세라고 하더라"라며 "저는 인기에 별로 기복이 없다. 작품이 잘 되면 좋고, 안 되면 더 잘하자는 마음으로 작품을 해 온 거다. 지금 와서 잘 되면 좋지만, 그렇다고 제 인생이 크게 달라진다고 생각하지 않는다. 저희 영화에 사색이라는 단어가 많이 나오는데, 사색을 통해 지금의 제가 되었다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "과거에는 사색보다 고민이 더 많았다. 고민 속에 자책도 많이 했다. 그땐 제가 왜 그랬는지 모르겠다. 제가 한 결과물에 만족하지 못했다. 지금은 하고 있는 일에 즐거움과 감사함을 느끼고 있다. 그 당시엔 그걸 빨리 깨우치기에 쉽지 않았다. 그저 시간을 흘려보내야 답을 찾을 수 있는 것 같다"며 "일부러 머리 쓰는 것보다 몸을 쓰는 일을 더 많이 했다. 운동이나 악기, 도예 등을 배우면서 생각을 멈추고 몸으로 하는 일을 했다. 또 작품을 끝내고 나면 생각을 비우는 연습을 하기 위해 여행을 다녀오기도 했다. 그러다 캠핑을 취미로 하게 됐다"고 덧붙였다.

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또 본인에게 낙원이 있는지 묻자, 김현주는 "저는 낙원이라는 단어가 필요 없을 만큼, 제가 원하는 대로 성공하고 평탄하고 안정적인 삶을 살고 있다. 특별한 낙원이 필요 없는 게, 저한테 낙원이 있으면 실낙원도 있을 것 같아서 지금이 딱 좋은 것 같다. 제가 몇 년 전부터 생각한 일과 삶의 밸런스가 잘 맞아떨어지고 있다"고 답했다.

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데뷔한 지 30년이 지나도 동안 비주얼을 유지할 수 있는 비결에 대해선 "일단 얼굴에 손을 안 대어야 하는 것 같다. 무조건 해야 하는 간단한 시술도 있지만, 얼굴에 과하게 손을 대면 안 된다"며 "제 모습 그대로를 인정해야 한다고 생각한다"고 솔직하게 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com