[인터뷰③] 김현주, 진선규 '실낙원' SNS 응원 게시물에…"내 친구 선규, 난 인복 좋은 사람"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김현주가 '실낙원' 시사회에 응원 와 준 '100일의 거짓말' 팀에 고마움을 표했다.

김현주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'100일의 거짓말'을 통해 좋은 친구들을 많이 만났다"며 "저는 인복이 많은 사람"이라고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다.

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김현주는 '실낙원'외에도 현재 방영 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'로 시청자들과 만나고 있다. 김현주와 함께 '100일의 거짓말'에서 호흡을 맞춘 진선규는 자신의 개인 계정에 '실낙원' 시사회 인증샷을 올리기도 했다. 이에 김현주는 "저는 인복이 너무 많은 사람인 것 같다. 그 작품을 통해 좋은 친구들을 많이 만났다. 앞으로 알게 될 새로운 친구들이 들으면 서운해 할 것 같다(웃음). '100일의 거짓말'을 통해 앞으로 평생 새로운 친구들을 안 사귀어도 되겠다 싶을 정도"라고 강조했다.

특히 진선규는 해당 게시물에 '내 친구 현주의 깊은 연기에 감동했다'며 '실낙원' 감상평을 남겼다. 김현주는 "저도 메신저로 '그래 내 친구 선규야'라고 했는데, 저랑 똑같이 남겨서 깜짝 놀랐다(웃음). 선규가 SNS에 게시물을 올린 지 몰랐다. 아무래도 세대가 같다 보니 서로 공유하는 게 비슷한 것 같다. 나이만 같다고 친구가 아니고, 나이가 어려도 친구가 될 수 있다고 생각한다. (이)무생이도 저와 감성이 잘 맞았다. 제가 마음을 쉽게 열지 않는 스타일인데, 이 친구들이 저한테 먼저 마음을 열어줘서 다가갈 수 있었다"고 고마움을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com