한다감보다 5살 위...'52세' 힐러리 스웽크, 셋째 임신 깜짝 발표 [SC헐리우드]

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[스포츠조선 조민정 기자] 국내에서 배우 한다감이 47세에 임신해 건강한 아들을 출산한 데 이어 할리우드 배우 힐러리 스웽크가 52세의 나이에 셋째 임신 소식을 전해 화제를 모으고 있다.

지난 14일(현지시간) 미국 연예매체 피플 등 외신에 따르면 힐러리 스웽크는 자신의 SNS를 통해 셋째 아이를 임신했다고 직접 발표했다. 2023년 48세의 나이로 쌍둥이를 출산한 지 약 3년 만에 전해진 경사다.

스웽크는 SNS에 "많은 분이 제 다음 작품이 무엇인지 궁금해하시는데 이 작품은 12월에 공개됩니다"라는 재치 있는 글과 함께 영상을 게재했다.

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공개된 영상에는 스웽크와 남편 필립 슈나이더, 세 살 된 쌍둥이 자녀들이 함께 춤을 추는 모습이 담겼다. 가족들은 어두운 공간에서 형광봉을 몸에 부착해 사람 모양을 만들었고 스웽크가 몸을 돌리자 배 부분에 작은 아기 모양이 나타나며 임신 사실이 공개됐다. 특히 스웽크는 출산 예정일을 영화 개봉일에 빗대어 오는 12월이라고 알리며 유쾌하게 셋째 임신을 발표해 눈길을 끌었다.

스웽크는 2018년 사업가 필립 슈나이더와 결혼했다. 이후 2023년 4월, 48세의 나이에 아들과 딸 쌍둥이 아야와 옴을 출산하며 처음으로 엄마가 됐다. 당시 스웽크는 늦은 나이에 쌍둥이를 품에 안은 소감을 밝히며 출산 과정이 쉽지 않았지만 그만큼 가치 있는 경험이었다고 털어놓은 바 있다.

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그는 과거 인터뷰에서 배우라는 꿈을 충분히 펼친 뒤 엄마라는 또 다른 꿈에 집중할 수 있게 된 것에 감사함을 드러내기도 했다. 스웽크는 37세에 난자를 냉동 보관했던 사실을 공개한 바 있다. 이후 40대 후반에 첫 출산에 성공했고 이번에는 50대에 셋째 임신이라는 기쁜 소식을 전하게 됐다. 최근 피플과의 인터뷰에서도 늦은 나이에 부모가 된 경험에 대해 긍정적인 생각을 밝혔다. 그는 나이가 들며 얻은 여유와 경험 덕분에 자녀들과 보내는 시간에 더욱 집중할 수 있다고 전했다.

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한편 힐러리 스웽크는 영화 '소년은 울지 않는다'(1999)와 '밀리언 달러 베이비'(2004)로 아카데미 여우주연상을 두 차례 수상한 할리우드 대표 연기파 배우다. '밀리언 달러 베이비'에서는 복싱에 도전하는 여성 매기 역을 맡아 강렬한 연기를 선보이며 세계적인 명성을 얻었다.

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52세에 셋째를 임신한 스웽크가 오는 12월 다섯 식구가 되는 가운데 전 세계 팬들의 축하가 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com