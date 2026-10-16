이시영, 두 자녀 공개에 또 긁혔나..'전남편 동의없는 출산’ 난데없는 논란

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이시영이 두 자녀와 함께한 가족사진을 공개한 가운데, 이혼 후 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 출산한 일을 두고 온라인에서 다시 다양한 의견이 나오고 있다.

이시영은 최근 개인 계정에 두 아이와 함께 촬영한 가족사진 여러 장을 게재하며 근황을 전했다. 사진에는 어느덧 훌쩍 자란 아들 이안 군과 돌을 앞둔 딸 루나 양을 품에 안고 있는 이시영의 모습이 담겼다. 세 사람이 함께한 단란한 분위기에 관심이 쏠렸지만, 게시물을 계기로 과거 배아 이식 논란도 다시 주목받는 분위기다.

이시영은 2017년 9살 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 첫아들을 품에 안았다. 그러나 결혼 생활 8년 만인 지난해 3월 이혼 소식을 전했다. 이후 결혼 생활 당시 냉동 보관했던 배아를 이식해 같은 해 11월 둘째 딸을 출산했다는 사실을 알렸다. 당시 전 남편이 배아 이식에 동의하지 않았다는 점이 알려지면서 적지 않은 논쟁이 일었다.

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당시 이시영은 상대방이 원하지 않았던 결정이라는 점을 인정하면서도, 그에 따른 책임을 자신이 감당하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 아이에게 부족함이 없도록 책임감을 갖고 살아가겠다는 뜻도 전했다.

전 남편 역시 언론을 통해 둘째 임신에 동의하지 않았던 것은 사실이라고 밝히면서도, 아이가 태어난 만큼 아버지로서 책임을 다하겠다는 취지의 입장을 내놓은 바 있다.

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이번 가족사진 공개 이후에도 반응은 엇갈리고 있다. 일부 누리꾼들은 아이들의 행복과 안정적인 양육이 무엇보다 중요하다며 이시영을 응원했다. 부모의 관계와 별개로 아이들은 축복받아야 할 존재인 만큼, 가족의 일상을 공개한 것 자체를 문제 삼을 필요는 없다는 의견도 나온다.

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반면 일각에서는 전 남편의 동의 없는 배아 이식에 대한 아쉬움을 드러내기도 했다.

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법적 책임을 둘러싼 관심도 이어지고 있다. 과거 YTN 라디오 '이원화 변호사의 사건 X파일'에서는 이 사안과 관련한 법적 쟁점을 다룬 바 있다. 방송에 출연한 이정민 변호사는 당시 생명윤리법상 배아 생성 단계의 동의 규정과 이식 단계의 재동의 규정에 차이가 있다는 점을 짚으며, 형사 처벌 가능성은 크지 않아 보인다는 취지로 설명했다.

또한 출산한 자녀의 친자관계가 인정되는 경우 양육비와 상속 등 여러 법적 권리·의무가 발생할 수 있다는 점도 언급했다. 다만 구체적인 법적 판단은 관련 사실관계와 적용 법률에 따라 달라질 수 있다.

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결국 이번 논란은 이시영 개인에 대한 평가를 넘어, 출산과 생식에 관한 자기결정권, 배아를 함께 만든 당사자들의 동의, 태어난 아이의 권리와 복리를 어디까지 고려해야 하는지를 둘러싼 문제로도 이어지고 있다.

가족사진을 통해 전해진 세 사람의 일상에 응원을 보내는 시선과, 배아 이식 과정에서 전 남편의 의사가 충분히 고려됐는지 따져봐야 한다는 시선이 공존하는 가운데, 관련 논쟁이 다시 이어지는 모습이다.

tokkig@sportschosun.com