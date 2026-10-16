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이준도 '기안84급' 위생 논란? 땀범벅 옷 이틀째.."안 찝찝할 수 없을 듯"

조윤선 기자

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이준도 '기안84급' 위생 논란? 땀범벅 옷 이틀째.."안 찝찝할 수 없을 듯"

[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84의 위생 논란이 화제가 된 가운데, 이준도 땀범벅이 된 옷을 이틀째 입고 있다고 밝혀 전현무를 경악하게 했다.

18일(일) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 5회에서는 '도쿠시마 삼형제' 전현무-이준-김남길이 '일본 3대 비경'으로 꼽히는 계곡에서 절경과 스릴을 한 번에 즐기는 '올인원 코스'에 도전한 현장이 공개된다.

이날 웅장한 자연을 자랑하는 계곡에 도착한 삼형제는 숲을 가로지르는 극강 스릴 액티비티 '집라인'에 도전한다. 장비를 착용한 뒤 집라인 입구에 도착한 전현무는 나무 판자로만 연결된 다리를 보자, "이걸 어떻게 건너 가?"라며 다리를 후덜덜 떤다. 반면 김남길은 "그냥 가면 될 것 같은데?"라며 거침없이 다리를 건너고, "갈게~"라는 여유로운 외침과 함께 집라인으로 질주해 액션배우의 위엄을 뽐낸다. 하지만 멋짐도 잠시, 착지 순간 신발이 벗겨져 의외의 '허당미'로 웃음을 안긴다.

이준도 '기안84급' 위생 논란? 땀범벅 옷 이틀째.."안 찝찝할 수 없을 듯"

'막내' 이준 역시 처절한 비명 끝에 집라인 타기에 무사히 성공한다. 반면 '맏형' 전현무는 나무 판자 다리를 건너면서 "겁나 무서워", "아이 창피해"를 반복한다. 홀로 '쇼생크탈출'급 생존기를 펼치는 전현무에게 이준은 "착지할 때 다리 접어! 안 접으면 잘려요!"라며 겁을 줘 대환장 케미를 발산한다. 다이내믹한 집라인 체험이 끝난 후, 전현무는 땀으로 흠뻑 젖은 동생들에게 "씻고 싶지?"라고 묻는다. 그러면서 '단벌신사' 이준에게 "안 찝찝할 수가 없을 것 같다. 며칠 째냐?"라고 공격(?)한다. 이준은 "이틀?"이라며 쿨하게 받아쳐 전현무를 'K.O'시킨다.

김남길의 반전 매력이 빛나는 집라인 체험 현장과, '도쿠시마 삼형제'의 유쾌한 케미는 18일(일) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 5회에서 만날 수 있다.

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