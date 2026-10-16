군복무가 할부였나…송민호, 병역법 위반 집행유예 확정→102일 재복무 검토[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 위너 송민호가 병역법 위반 혐의로 재복무 할 전망이다.

병무청은 16일 "재복무 절차 진행을 위해 검토 중"이라고 밝혔다.

서울서부지법 형사10단독은 1일 병역법 위반 혐의로 기소된 송민호에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 법원은 송민호의 복무이탈을 인정하면서도 송민호가 혐의를 인정하고 반성하는 점, 건강 상태가 복무에 영향을 미치는 것으로 보이는 점 등을 고려해 집행유예를 선고했다. 송민호는 판결 7일이 지나도록 항소하지 않았고, 1심 판결이 확정됐다. 이에 따라 병무청은 무단이탈한 102일에 대한 송민호의 재복무 절차를 검토 중이다.

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송민호는 2023년 3월부터 마포시설관리공단에서, 2024년 3월부터 12월까지 마포주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무했다. 그러나 소집해제를 앞두고 부실 근무 의혹이 불거졌다.

사회복무요원으로 근무하면서 출퇴근 시간을 제대로 지키지 않았고, 출근을 하더라도 연예인이라는 이유로 민원 업무에서 빠져 게임을 하거나 흡연을 하는 등 시간을 보내다 퇴근했다는 것이다. 특히 검찰의 공소장에 따르면 송민호는 102일이나 무단 결근했다. 사회복무요원의 복무기간은 1년 9개월로, 주말이나 공휴일을 제외하면 약 430일 정도 출근한다. 그런데 송민호는 약 4분의 1에 해당하는 기간을 무단으로 이탈했다. 특히 2024년 7월에는 23일의 근무일 중 단 4일만 근무했다. 이 과정에서 시설 관리자였던 A씨는 송민호의 근무일지를 수기로 작성, 근무기록을 조작하는 등 편의를 봐준 혐의로 기소됐다.

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결국 서울 마포경찰서는 송민호에 대한 조사를 진행했다. 송민호는 처음엔 '규율에 따라 근무했다' '복무에 문제가 없었다'는 취지로 진술하며 혐의를 부인했다. 그러나 3차례에 걸쳐 소환조사를 받으면서 부실 복무와 근무지 이탈을 대체로 인정했다.

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송민호는 최후 진술에서 "대한민국 청년으로서 반드시 이행해야 할 국방의 의무를 성실히 끝까지 이행하지 못했다. 조울증과 공황장애가 어떤 변명이나 핑계가 되어서는 안된다는 걸 잘 알고 있다. 내 선택에 큰 후회만 남아있다. 현재 치료를 열심히 받고 있다. 하루빨리 건강을 회복해 재복무의 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다"고 말했다.

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또 9일에는 "하루하루 후회가 길었다. 책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다. 어리석었던 과오를 회피하지 않고 반성하겠다. 앞으로 남은 절차와 의무를 성실히 수행하겠다"고 손편지를 공개했다.

그러나 102일 재복무 검토에 대중은 분노했다. 네티즌들은 '군복무가 할부인가' '고속도로비 안낸 것도 벌금 10배로 부과하는데 어떻게 딱 그 일수만 채워복무하냐' '국민청원 해야한다'는 등의 반응을 보였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com