남보라, 100일 아들과 외출 무리였나..육퇴 후 '다크서클'에 현타

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 육퇴 후 짙어진 다크서클에 현실 엄마의 고충을 드러냈다.

16일 남보라의 유튜브 채널에는 '[남보라 육아 일기] 저녁 6시에 육퇴하는 100일 아가의 하루 루틴?효자가 따로 없네...'라는 제목의 영상에 올라왔다.

영상 속 남보라는 하루가 다르게 성장하는 아들을 보며 놀라워했다. 그는 아들을 안아 들고 "진짜 많이 컸다. 하루가 다르게 크네. 어제랑 오늘이랑 또 다르네"라며 부쩍 자란 아들의 모습에 감탄했다.

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이어 남보라는 남편, 아들과 함께 한강 산책에 나섰다. 아들은 외출하자마자 유모차에서 잠이 들었고, 남보라는 한강공원에서 먹거리를 사 남편과 나눠 먹으며 여유로운 시간을 보냈다.

이후 집으로 돌아온 남보라는 아들을 씻긴 뒤 분유를 먹이고 재웠다. 육아에서 잠시 벗어난 이른바 '육퇴' 후 카메라로 자신의 얼굴을 확인한 그는 "다크서클 엄청나다"며 지친 기색을 드러냈다.

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남보라는 이후에도 빨래와 젖병 세척 등 남은 집안일을 마무리하며 바쁜 하루를 보냈다.

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집안일을 마친 뒤 라면을 먹으며 휴식을 취하던 남보라는 최근 김치 제품 출시를 준비 중이라는 소식도 전했다. 그는 직접 담근 김치의 첫 번째 샘플을 맛본 뒤 "첫 번째 샘플에서도 꽤 맛있게 잘 나와서 좀 더 업그레이드해서 제품을 출시해 보려고 준비하고 있다"고 밝혔다. 이어 많은 소비자의 입맛에 맞는 제품을 만들기 위해 고민하고 있다며 "깔끔한 맛을 원했다"고 덧붙였다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 건강한 아들을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com