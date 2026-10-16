17살 연상 아내 두고 홀로 미국行…류필립, 현지서 '캐셔 알바' 시작한 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 류필립이 혼자서 돌연 미국으로 떠나더니 현지에서 캐셔로 일을 시작한 근황을 공개했다.

16일 유튜브 채널 '필미커플'에는 '17살 연상 아내와 떨어져 알바를 시작한 필립'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 류필립은 "일하러 가는 날"이라면서 미국 조지아 미드타운에 있는 한 가게로 향했다.

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당분간 해당 가게 캐시어로 취직하게 됐다는 류필립은 "주문받는 역할을 하고 있다. 사람들과 아침에 이야기 나누면서 주문받는 연습, 스몰 토크 하면서 영어도 다시 상기시켜 보려고 한다"라고 말했다.

이후 류필립은 다른 직원과 함께 현지 손님들의 주문을 받으며 자연스럽게 대화를 나눴다. 이어 류필립은 혼자 주문 받기 도전에 나섰지만, 손님의 너무 빠른 영어에 결국 직원에게 도움을 요청해 웃음을 안겼다.

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류필립은 "영어 울렁증이 생겨버린 하루"라면서 "미국 생활에 잘 적응할 수 있을까"라면서 걱정을 드러냈다.

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앞서 류필립은 지난 9월 28일 해당 유튜브 채널을 통해 아내와 떨어져 미국 조지아주 애틀랜타에서 지내고 있다는 소식을 알렸다.

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그는 "최근 스트레스를 많이 받았다. 나의 불안정한 미래 때문에 갑작스럽게 미국으로 오게 됐다"라면서 "이곳에서 많은 결정을 해보려고 한다"라고 밝혔다. 이어 "두 달 치 짐을 챙겨왔는데 아내에게 미안하고 여러 가지 생각이 들었다"라며 아내 미나를 향한 미안한 마음을 전했다.

한편 류필립은 지난 2018년 17세 연상 미나와 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

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anjee85@sportschosun.com