"민희진, 방시혁에 42억 갚아"…대여금 반환 소송 승소

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[스포츠조선 백지은 기자] 방시혁 하이브 의장이 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)를 상대로 42억원 규모의 대여금 소송을 제기했다.

비즈한국에 따르면 서울서부지법은 지난 5월 민 전 대표가 방 의장에게 42억 1060만원을 지급하라는 명령을 내렸다.

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방 의장은 앞서 4월 대여금 반환을 요구하며 지급명령을 신청했다. 지급명령은 채권자 신청에 따라 법원이 채무자를 심문하지 않고 금전 등의 지급을 명하는 절차를 말한다.

민 전 대표는 2023년 3월 하이브로부터 어도어 주식 57만 3160주(17.8%)를 약 37억 3800만원에 매입하면서 방 의장에게 37억원을 빌렸다. 방 의장은 민 전 대표가 하이브와의 주식매수청구권(풋옵션) 소송에서 승소한 후 대여금 청구 신청을 내고 대여금을 반환하라고 했지만, 민 전 대표가 이의를 제기하면서 사건은 정식 민사소송으로 이어졌다.

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민 전 대표는 1심 승소 직후 약 256억원에 달하는 권리를 포기하는 대신 자신은 물론 뉴진스 멤버 다니엘과 가족, 파트너사, 전 어도어 직원 등에 대한 모든 민형사상 법적 분쟁을 끝내달라는 제안을 했다. 그러나 하이브는 이를 받아들이지 않았다. 대신 1심 판결 가집행을 막기 위해 재판상 보증 공탁금 292억 5000만원을 납부했다. 또 서울고법을 통해 민 전 대표 등에 대한 주식매매대금 청구 관련 강제집행 취소를 신청했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com