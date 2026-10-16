윤주만♥김예린, 둘째 출산 일주일전…터질 듯 부푼 만삭 D라인

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤주만이 아내 김예린의 둘째 출산을 일주일가량 앞두고 벅찬 심경을 전했다. 첫째 태리와 함께 촬영한 만삭 화보를 공개하며 곧 네 식구가 되는 설렘을 드러냈다.

윤주만은 16일 자신의 SNS에 "만삭사진. 태리랑 함께하니 행복이 두 배 아니 백 배. 이제 며칠 안 남았어요"라는 글과 함께 가족사진을 게재했다.

공개된 사진에는 결혼식 당시 턱시도와 웨딩드레스를 입고 나란히 미소 짓던 윤주만·김예린 부부의 모습과 둘째 출산을 앞둔 김예린의 만삭 모습이 담겼다. 순백의 오프숄더 드레스를 입은 김예린은 터질 듯 부푼 배를 두 손으로 감싸 안고 행복한 미소를 지어 눈길을 끌었다.

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윤주만은 출산 준비가 아직 끝나지 않았다며 예비 두 아이 아빠의 현실적인 고민도 털어놨다. 그는 "요새 젖병 소독기며 아기용품들이 5년 전과 비교하니 선택지가 다양해지고 많아졌더라고요. 도대체 뭘 사야 할지"라며 육아용품 추천을 부탁했다. 이어 "아직 아무것도 준비를 못했네요. 태리 때는 잔뜩 준비했는데 둘째라 그런지. 이제 다음 주에 나오는데. 미안해 똑현아"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

앞서 윤주만은 지난 6월 임신 테스트기 사진을 공개하며 아내의 둘째 임신 소식을 알린 바 있다. 당시 그는 "둘째가 생겼어요. 5개월 차예요. 10월쯤 나올 예정입니다"라며 기쁨을 감추지 못했다. 또한 첫째 태리의 태명은 '현똑', 둘째의 태명은 '똑현'이라고 소개하며 각별한 애정을 드러냈다.

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윤주만과 김예린은 2018년 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술 끝에 첫째를 품에 안았고 2021년 KBS 2TV '살림하는 남자들2'를 통해 출산 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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당시 윤주만은 아내의 출산을 지켜본 뒤 "예린이가 너무 고생 많았고 정말 훌륭하고 멋지게 잘 해냈다. 세상 모든 엄마들 존경한다"며 뭉클한 소감을 전하기도 했다.

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이로부터 약 5년 만에 둘째와의 만남을 앞둔 윤주만. 첫째 출산 때의 감격을 다시 한번 경험하게 된 그의 가족에게 축하와 응원이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com