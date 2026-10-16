켄달 제너, 레즈비언설 직접 해명하다 충격 고백 “남자들은 정말 별로야”

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 유명 모델 켄달 제너(30)가 오랜 절친인 모델 카라 델레바인(34)과의 열애설과 자신을 둘러싼 레즈비언설에 대해 솔직한 입장을 밝혔다.

지난 15일(현지시간) 공개된 리얼리티 프로그램 '더 카다시안스(The Kardashians)'에서는 켄달 제너와 카라 델레바인이 나눈 대화가 공개됐다. 미국 연예 매체 피플에 따르면 해당 장면은 지난해 9월 파리 패션위크 기간 로레알 파리 패션쇼 백스테이지에서 촬영됐다. 두 사람은 와인을 마시며 서로를 둘러싼 소문에 관해 이야기를 나눴다.

먼저 켄달 제너는 오랫동안 이어진 레즈비언설을 직접 언급했다. 그는 "이 문제는 짚고 넘어가야 할 것 같다. 우리가 서로를 아끼는 모습 때문에 사람들은 지금까지도 내가 레즈비언이라고 생각한다"며 "하지만 나는 아니다. 누구보다 네가 잘 알고 있을 것"이라고 말했다.

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이에 카라 델레바인은 "네가 레즈비언이 아니라는 건 내가 확실히 말할 수 있다"고 답했다.

켄달 제너는 이어 여성과의 관계에 대한 생각도 가감 없이 드러냈다. 그는 "여자와 즐거운 시간을 보내는 것도 나쁘지 않을 것 같다"며 "레즈비언으로 사는 것도 재미있고 멋질 것 같다. 어쩌면 더 편할 수도 있겠다. 남자들은 정말 별로다"라고 말했다.

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두 사람은 2010년대 초부터 오랜 친분을 이어온 사이다. 가까운 관계와 서로를 향한 애정 어린 표현으로 팬들 사이에서는 과거부터 여러 차례 열애설이 제기됐다.

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켄달 제너는 카라 델레바인과의 우정이 자신에게 어떤 의미인지도 밝힌 바 있다. 모델 활동 초기 카라 델레바인이 자신을 따뜻하게 받아들여 준 덕분에 패션업계에서 안정감과 소속감을 느낄 수 있었다는 설명이다. 그는 카라 델레바인을 친자매처럼 생각한다고 전했다.

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켄달 제너는 앞서 지난 1월 배우 오웬 틸레의 팟캐스트 '인 유어 드림스(In Your Dreams)'에서도 자신을 둘러싼 성적 지향 관련 소문을 언급했다. 당시 그는 온라인에서 자신을 레즈비언으로 추측하는 사람들이 있다는 사실을 알고 있다면서도, 실제로 자신이 그렇다면 지금쯤 공개적으로 밝혔을 것이라는 취지로 설명했다.

한편 이번 대화는 켄달 제너와 배우 제이콥 엘로디(29)의 열애설이 알려지기 전에 촬영됐다. 피플은 지난 4월 두 사람이 수개월째 조용히 만남을 이어가며 서로를 알아가는 중이라고 보도했다. 이후 두 사람이 함께 있는 모습이 포착됐고, 지난 9월 파리 패션위크에서도 동행한 것으로 전해졌다.

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두 사람은 저스틴 비버·헤일리 비버 부부, 켄달의 동생 카일리 제너와 배우 티모시 샬라메 커플과 함께 더블데이트를 즐기기도 했다. 한 관계자는 이들이 비슷한 성격과 생활 방식을 공유하며 서로 잘 어울린다고 전했다.

또 다른 관계자는 켄달 제너와 제이콥 엘로디의 관계에 대해 "만난 지 아주 오래되지는 않았지만, 오랫동안 함께해 온 사이처럼 보인다"며 "서로의 에너지가 잘 맞는다"고 말했다.

tokkig@sportschosun.com