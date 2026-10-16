43세 코다 쿠미, 둘째 출산에..“35세가 넘으면 양수 썩어” 과거 발언 또 논란

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 일본 가수 코다 쿠미(43)가 둘째 아이를 출산한 소식을 전한 가운데, 과거 임신과 출산 연령에 관한 발언이 다시 주목받으며 온라인에서 엇갈린 반응이 나오고 있다.

코다 쿠미는 16일 개인 계정에 갓 태어난 아이가 손가락을 잡고 있는 사진을 공개하며 출산 소식을 알렸다.

그는 "얼마 전 무사히 새 생명을 맞이했다"며 산모와 아이 모두 건강하게 지내고 있다고 전했다.

Advertisement

이어 14년 만에 다시 아이를 품에 안은 감격을 전하며, 출산까지 무사히 올 수 있었던 것은 주변 사람들의 도움 덕분이라고 감사를 표했다. 임신 발표 이후 팬들이 보내준 응원 메시지도 큰 힘이 됐다며, 몸을 충분히 회복한 뒤 다시 무대에 설 수 있도록 준비하겠다는 뜻을 밝혔다.

앞서 코다 쿠미의 소속사 에이백스매니지먼트는 지난달 30일 둘째 임신 소식을 알렸다. 당시 산모와 태아의 건강을 최우선으로 고려해 2026년 6월 예정됐던 전국 투어를 연기하고 일부 행사 출연도 취소한다고 밝혔다.

Advertisement

출산 소식이 전해지자 팬들 사이에서는 축하와 응원이 이어졌다. 건강하게 아이를 출산한 것을 축하하며 무대로 돌아올 날을 기다리겠다는 반응이 나왔다. 반면 일부 누리꾼들은 코다 쿠미의 과거 발언을 언급하며 비판적인 의견을 내놓기도 했다.

Advertisement

논란의 발단은 2008년으로 거슬러 올라간다. 당시 25세였던 코다 쿠미는 라디오 프로그램 '올나이트 닛폰'에서 결혼과 출산에 관한 이야기를 나누던 중 "35세가 넘어가면 양수가 썩는다"는 취지의 발언을 했다. 이 발언은 임신과 출산에 관한 부정확한 인식을 줄 수 있다는 비판을 받았고, 그는 이후 공식적으로 사과했다.

Advertisement

이번에 43세의 나이로 둘째를 출산했다는 소식이 알려지면서 해당 발언도 다시 회자되는 분위기다. 일부 누리꾼들은 과거 발언을 지적하며 비판적인 반응을 보였다.

반면 이미 오래전에 사과한 사안인 만큼 출산 소식에까지 과거 논란을 끌어오는 것은 지나치다는 의견도 나왔다. 오랜 시간이 지난 일을 반복해서 문제 삼기보다는 현재의 출산을 축하하고 건강한 복귀를 응원하자는 목소리도 이어졌다.

Advertisement

한편 코다 쿠미는 2000년 싱글 'TAKE BACK'으로 데뷔한 뒤 일본을 대표하는 솔로 가수로 활동해 왔다. 국내에서는 가수 아유미가 그의 곡 '큐티 하니'를 리메이크하면서 이름을 알리기도 했다.

tokkig@sportschosun.com