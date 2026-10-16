'조정석♥' 거미, 출산 후 달라진 인상..이유 있었다 "체중 관리 위해 키토김밥 먹어"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 거미가 식단을 관리에 집중하는 근황을 전했다.

15일 '최자로드' 유튜브 채널에는 '아메바컬쳐 미니 회식 개최했습니다/ 개코, 거미 '라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최자는 같은 소속사 아메바컬쳐 식구인 거미를 초대해 다양한 이야기를 나눴다. 평소 먹방으로도 주목받고 있는 최자는 거미에게 "이번 주에 먹은 음식 중 무엇이 기억나냐"라고 물었다.

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거미는 "저와 남편은 키토 김밥(밥 대신 달걀, 고기 등을 넣어 탄수화물 비중을 낮춘 김밥)을 사 먹었다. 체중 관리를 해야 하는 상황"이라고 말했다. 그러자 최자는 "지금 되게 상태가 좋은데..."라며 늘씬한 몸매에도 다이어트를 한다는 거미의 말에 놀라움을 드러냈다. 거미는 최근 SBS 라디오 파워FM '두사탈출 컬투쇼'에 수척해진 모습으로 등장해 화제를 모으기도 했다. 당시 온라인에는 "두 딸 육아해서 많이 힘든가", "수척해 보인다", "화장을 안 해서 달라 보이는 것뿐" 등의 반응이 쏟아졌다.

거미는 "김밥을 먹고 싶지만 쌀이 부담되더라. 근데 키토 김밥이 요즘 진짜 잘 나온다. 종류가 다양해졌고 맛있다"라며 남다른 키토 김밥 사랑을 드러냈다. 개코가 진지하게 해당 음식점 이름에 대해 묻자 거미는 "저희 동네 판교에 있는 곳이다"라며 상호를 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 거미는 지난 2018년 배우 조정석과 결혼했다. 지난 1월 둘째를 출산하며 두 딸의 엄마가 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com