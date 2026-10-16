"그동안 감사했습니다"…이장우, 돌연 유튜브 채널 중단 선언 왜?

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이장우가 유튜브 채널을 잠정 중단한다고 알렸다.

지난 15일 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에는 채널 운영과 관련한 소식을 전하는 이장우의 모습이 공개됐다.

영상 속 이장우는 "1년 정도 넘게 전국 방방곡곡, 해외까지 다니면서 맛있는 음식을 먹었는데 '살찐삼촌' 그동안 많이 사랑해 주셔서 감사하다"라고 인사를 전했다.

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이어 "우리 나름대로 재정비하는 시간을 갖기로 했다"라면서 "더 멋있고 더 맛있고 더 재밌는 '살찐삼촌'으로 여러분들을 다시 찾아뵙겠다"라고 밝혔다. 그러면서 "조금만 기다려달라"며 "그동안 맛있는 것 많이 드시고, 곧 만나자"라고 당부했다.

이때 제작진은 서프라이즈 케이크를 들고 등장, 이장우를 위해 준비한 초콜릿 캐리커처 케이크였다. 이장우는 인증샷을 남긴 뒤 "지금까지 함께 먹고 웃고 즐겨주셔서 감사하다"며 "더 맛있고 재밌게 돌아오겠다"라고 약속했다.

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한편, 이장우는 지난해 8살 연하의 배우 조혜원과 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com