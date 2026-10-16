"갑자기 내 몸 막 만져"...장윤정, 무대 밖 팬들 스킨십에 털어놓은 속내

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정이 무대 밖에서 겪는 일상과 팬들의 스킨십에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

지난 15일 채널 '장공장장윤정'에는 '행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 장윤정은 "나는 온오프가 되게 세다. 무대에 있을 때는 가수인 것을 내가 인지하고 있는데 무대에서 내려오면 인지를 잘 못 한다"며 "그냥 나 사람인 거다. 그래서 사람들이 나를 쳐다보고 '어?' 이러면 '날 아나?'라는 생각이 들 때도 있다. '왜 쳐다보지?'하다가 '아 맞다 나 장윤정이지?'한다"고 털어놨다.

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특히 자신을 알아본 일부 어머니들이 이름을 부르며 몸을 만지는 경우도 있다고 말했다.

그는 "어머니들은 '윤정씨~' 하면서 몸을 만진다. 가끔 당혹스러울 때가 있긴 하지만 얘기 했지 않았냐. 그게 싫으면 가수를 안 해야 한다고"라며 웃음을 보였다.

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이어 "내 몸이 내 몸이 아닌 거다. 그런가 보다 하고 지내야한다. 이렇게 친한 척 하는 게 어디냐"라며 대중의 관심을 받는 연예인으로서 겪는 일상을 표현하면서도, 자신에게 친근하게 다가와 주는 것 자체를 긍정적으로 받아들이는 모습을 보였다.

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한편 장윤정은 2013년 전 아나운서 도경완과 결혼했으며, 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com