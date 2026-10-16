'주선자' 송은이 "나도 몰랐다"..솔비♥이규한 '결혼 발표'에 깜짝 "양복 해드릴 것"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 송은이가 솔비와 이규한의 결혼 소식에 놀라움을 드러냈다. 두 사람의 인연을 처음 만들어준 예능 프로그램의 기획자이자 진행자였지만, 정작 결혼 소식은 뒤늦게 알게 됐기 때문이다.

솔비는 지난 15일 자신의 SNS에 이규한과 함께 찍은 커플 사진을 공개하며 결혼 소식을 전했다. 두 사람의 깜짝 발표에 축하가 이어진 가운데, 송은이 역시 댓글을 통해 반가움과 당황스러움을 동시에 드러냈다.

송은이는 "아니! 주선자도 모르게? 너무 축하해"라고 적었다. 이에 솔비는 "양복 한 벌 해드려야겠다"고 재치 있게 답해 웃음을 안겼다.

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송은이가 두 사람을 '주선자'라고 표현한 데는 특별한 이유가 있다. 솔비와 이규한은 지난해 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 시즌3에 출연하며 처음 인연을 맺었다. 당시 프로그램의 기획과 진행을 맡았던 송은이는 두 사람이 가까워지는 과정을 지켜봤다. 당시는 최종 커플로 이어지지는 못했지만, 종영 후 커플로 발전해 부부의 연을 맺게 됐다.

솔비와 이규한은 내년 4월 결혼한다. 솔비의 소속사 지안캐슬은 "두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나눴고, 내년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 15일 밝혔다. 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 열린다.

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jyn2011@sportschosun.com