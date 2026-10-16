"한지민 입 닫아"…최정훈과 열애 후 19차례 악플 협박, 30대女에 벌금형

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한지민을 향해 악성 게시물을 반복적으로 올린 30대 여성이 1심에서 벌금형을 선고받았다.

16일 서울중앙지법 형사27단독 이예림 판사는 협박 및 모욕 혐의를 받은 A 씨에게 벌금 600만 원을 선고했다.

A 씨는 지난 2024년 9월부터 10월까지 자신의 SNS 계정에 "한지민이 출연하는 영화에 훼방을 놓겠다", "입 닫아라" 등의 글을 19차례 게시한 혐의를 받는다. 게시물에는 한지민뿐 아니라 그의 지인들도 태그한 것으로 조사됐다.

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특히 A 씨의 범행은 한지민이 2024년 8월 밴드 잔나비의 보컬 최정훈과 공개 열애를 시작한 이후 이뤄진 것으로 알려졌다.

재판부는 "피해자에게 공포심을 느낄 수 있도록 하는 해악 고지에 해당한다"라며 유죄 판단의 이유를 밝혔다. 이어 "온라인 공간의 익명성에 기대 타인을 비난하거나 욕설하고 악의적인 소문을 퍼뜨리는 행위에 경종을 울릴 필요가 있다"라며 양형 이유를 밝혔다.

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재판부는 선고 직후에는 A 씨에게 "잘못을 깨닫고 반성한다는 말을 믿고 형을 선고한 만큼 자기 잘못을 되돌아보고 다시는 같은 잘못을 저지르지 않기를 바란다"라고 당부했다.

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anjee85@sportschosun.com