전지현, 이렇게 과감했나..고혹적인 슬립 드레스 자태 "새로운 모습 부담보다 즐겨"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전지현이 슬립 드레스부터 강렬한 가죽 패션까지 완벽하게 소화하며 독보적인 존재감을 드러냈다.

16일 전지현의 소속사 피치컴퍼니는 전지현이 표지 모델로 나선 '보그 코리아' 11월호 커버를 공개했다.

커버에서 전지현은 섹시하면서도 시크한 매력을 발산했다. 레이스 장식이 더해진 슬립 미디 드레스를 입은 그는 군살 없이 늘씬한 몸매와 고혹적인 포즈로 관능적인 분위기를 완성했다.

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또 다른 커버에서는 민소매 상의에 가죽 팬츠를 매치해 강렬한 카리스마를 뽐냈다. 여기에 화려한 액세서리로 포인트를 더해 록스타를 연상시키는 스타일을 선보였다.

전지현은 매니시한 스타일부터 우아하고 고풍스러운 분위기까지 자유롭게 넘나들며 다채로운 매력을 드러냈다.

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전지현은 해당 잡지와의 인터뷰에서 "지금 할 수 있는 것, 지금 해서 좋은 것, 지금의 제가 잘할 수 있는 것을 합니다.", "새로운 모습을 보여드리는 것에 부담을 느끼기보다는 주어진 컨셉과 분위기를 최대한 즐기고 표현하려고 해요."라고 전했다.

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한편 전지현은 내년 상반기 편성 예정인 JTBC 드라마 '인간X구미호'에 출연한다.