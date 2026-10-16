뮤지컬 배우 부부 탄생했다..노희찬♥최미소 결혼 “평생 함께하고 싶은 사람”

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[스포츠조선 박아람 기자] 뮤지컬배우 노희찬이 동료 뮤지컬 배우 최미소와 백년가약을 맺는다.

노희찬은 16일 공식 팬카페에 자필 편지를 올려 결혼 소식을 직접 알렸다. MHN스포츠 보도에 따르면 예비신부는 노희찬보다 한 살 어린 최미소다. 두 사람의 구체적인 결혼 날짜와 장소는 아직 공개되지 않았다.

노희찬은 편지를 통해 팬들에게 기쁜 소식을 전했다. 그는 "늘 저를 응원해 주시고, 제가 무대 위에서 빛날 수 있도록 함께해 주신 여러분들께 저의 개인적으로 기쁜 소식을 전하고자 이렇게 펜을 들었다"고 밝혔다.

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이어 "저에게 새로운 시작이 찾아왔다"며 "평생을 함께하고 싶은 소중한 사람이 생기고, 이제 같이 같은 방향을 바라보며 걸어가려 한다"고 예비신부를 향한 애정을 드러냈다.

결혼 이후에도 배우로서의 활동을 이어가겠다는 의지도 전했다. 노희찬은 "앞으로 한 사람의 배우자로서 새로운 삶을 시작하게 되었지만 무대를 더 사랑하고, 여러분들과 함께 만들 무대와 시간들을 더 소중히 생각하겠다"고 약속했다.

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또한 지금까지 보내준 팬들의 응원에 감사 인사를 전하며, 앞으로도 좋은 연기와 무대로 보답하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "저의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 응원해 주신다면 더 없이 감사하다"고 덧붙였다.

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한편 1988년생인 노희찬은 2011년 뮤지컬 '스페셜 레터'로 데뷔했다. 이후 '번지점프를 하다', '빨래', '드라큘라', '미드나잇: 앤틀러스', '메리 셸리', '비스티' 등 다양한 작품에 출연하며 무대에서 활동해 왔다.

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1989년생인 최미소는 2008년 뮤지컬 '라디오 스타'로 데뷔했다. 이후 '모차르트!', '피맛골 연가', '그리스', '이블데드', '6시 퇴근', '후크', '이솝이야기' 등 여러 작품에 참여하며 관객들과 만나왔다.

tokkig@sportschosun.com