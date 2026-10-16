소아린, '내가 떨릴 수 있게' 첫 등장부터 강렬 존재감…압도적인 퍼포먼스까지

사진 제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 소아린이 '내가 떨릴 수 있게'에서 섬세한 연기를 펼쳤다.

소아린은 지난 15일 첫 공개된 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경 주화미)에서 댄스 크루 멤버 강시은 역으로 출연했다.

극 중 강시은은 뛰어난 춤 실력은 물론 꿈을 향한 확고한 열정을 지닌 인물로, 공연수(남지현)의 동생 공남수(김신비)의 연인이기도 하다.

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강시은은 춤을 추는 모습으로 첫 등장해 단숨에 시선을 사로잡았다. 리드미컬한 그루브와 여유로운 표정 연기가 어우러진 퍼포먼스로 압도적인 장악력을 선사하며 관객들의 뜨거운 환호를 이끌었다.

이 가운데, 강시은은 임신 테스트기를 확인한 뒤 놀라움과 당혹감에 휩싸인 모습으로 긴장감을 더했다. 무대 위 당당했던 모습과 대비되는 막막한 감정을 눈빛과 표정으로 담아내 몰입도를 높였다.

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이처럼 강시은을 연기한 소아린은 동작 하나하나에 에너지를 불어넣으며 수준급 춤 실력을 발휘하는 데 이어, 갑작스러운 상황에 흔들리는 모습을 보여주며 앞으로의 전개에 대한 기대감을 더했다.

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한편, 소아린이 출연하는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 매주 목요일 오후 6시 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com