8살 아들 잃은 성현주..서울대병원 전광판서 포착된 子 이름 "인세 전액 기부"

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 성현주가 먼저 세상을 떠난 아들 서후의 이름으로 따뜻한 나눔을 이어가고 있다.

성현주는 16일 자신의 소식을 전하며 "서울대학교 어린이병원 기부자 전광판 어딘가에는 서후의 이름이 반짝반짝 자리하고 있어요"라고 밝혔다. 먼저 떠난 아들의 이름으로 기부를 이어가며 그 의미를 더했다.

이어 성현주는 자신의 책을 읽어 준 독자들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "제 책을 읽어 주시고 넘치는 애정과 응원 보내 주신 모든 분들 덕분입니다"라며 "너의 안부'가 13쇄 중쇄에 들어간다고 해요. 고맙습니다. 그리고 또 고맙습니다"라고 말했다.

Advertisement

특히 성현주는 "제 인세는 전액 서울대학교 어린이병원에 기부됩니다"라고 밝혀 훈훈함을 더했다. 독자들이 보내 준 사랑을 다시 나눔으로 돌려주며, 아들의 이름으로 의미 있는 일을 이어가고 있는 것이다.

마지막으로 성현주는 누군가에게 위로가 되길 바라는 진심 어린 메시지도 남겼다.

Advertisement

그는 "끝이 보이지 않는 긴 터널을 지나고 있는 누군가에게 뜻하지 않은 다정이 불쑥불쑥 찾아왔으면 좋겠습니다. 언젠가의 저처럼요"라며 "모두모두 무사한 하루 보내세요. 꼭이요"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며, 2011년 결혼했다. 2014년 아들 서후 군을 품에 안았지만 2020년 아들을 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 지난해 9월 딸 지후를 출산했다.