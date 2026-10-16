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'사미자♥' 89세 김관수, 35세 미혼 여자 PD에 따끔한 조언 "망나니 만나면 패가망신"

김수현 기자

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입력:

'사미자♥' 89세 김관수, 35세 미혼 여자 PD에 따끔한 조언 "망나니 만나면 패가망신"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 사미자가 35세에 결혼과 인생을 고민하는 미혼 PD에게 진심 어린 조언을 건넸다. 남편 김관수 역시 현실적인 연애 조언을 더하며 부부의 솔직한 입담을 뽐냈다.

지난 16일 사미자의 유튜브 채널에는 '인데 유행템과 함께하는 (+한정선, 삼계탕사발면, 따끔슬라임)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 한 PD는 '결혼도 안 했는데 나이 먹는 거 어떡하지?'라는 고민을 털어놨다.

이에 사미자는 자신의 경험을 떠올리며 "내가 능력이 있는 나이가 그 나이였다. 35세. 그때 막 집 사고 우리 아기, 막내아들 낳고 아주 정말 행복했던 시기다"라고 말했다.

PD가 "서른다섯은 뭘 하든 안 늦은 나이예요?"라고 묻자 사미자는 "안 늦었다. 아직은 안 늦었다"라고 답하며 응원했다.

남편 김관수도 현실적인 조언을 보탰다. 그는 "하고 싶은 거 있으면 다 해라. 혼자 살아도 (괜찮다). 재밌게 잘 살면 된다"라며 결혼 여부와 상관없이 자신의 삶을 즐기는 것이 중요하다고 강조했다.

그러면서도 김관수는 즐겁게 사는 일이 말처럼 쉽지만은 않다고 덧붙였다. 그는 "그게 또 쉽지만은 않다. 즐겁게 산다는 게. 하고 싶은 거, 여행도 가고 남자하고 실컷 놀아라"라고 말해 웃음을 안겼다.

'사미자♥' 89세 김관수, 35세 미혼 여자 PD에 따끔한 조언 "망나니 만나면 패가망신"

사미자는 남편의 말에 "그런데 제대로 된 남자 별로 없다"라고 받아쳤다.

이에 김관수는 "글쎄, 그건 본인 눈에 달렸다. 잘 골라야 된다. 망나니 같은 놈 골랐다가는 패가망신이다. 진짜 남자를 어느 정도는 잘 만나야"라고 강조했다. 결혼을 서두르기보다는 상대를 신중하게 선택해야 한다는 현실적인 조언으로 눈길을 끌었다.

한편 1940년생인 사미자는 3세 연상의 배우 출신 김관수와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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