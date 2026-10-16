남보라, 엔비디아 '300% 수익'에도 한숨…'단 1주' 보유

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[스포츠조선 김준석 기자]배우 남보라가 엔비디아 주식으로 300% 수익을 거뒀던 경험을 공개했다. 다만 당시 보유한 주식은 단 한 주였다고 밝혀 웃음을 안겼다.

지난 15일 채널 '채널크크'에는 'K-장녀 남보라, 막걸리 끊고 금고 산 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

재테크 콘텐츠 '돈쭐청문회'에 출연한 남보라는 주식 투자와 소비 경험을 털어놨다.

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남보라는 코로나19 시기에 엔비디아 주식을 매수해 300% 수익을 내고 매도했다고 밝혔다.

출연진이 놀라자 그는 "한 주였다"고 덧붙였다. 높은 수익률에 감탄하던 출연진은 보유량이 한 주뿐이라는 말에 웃음을 터뜨렸다.

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SK하이닉스 투자 경험도 공개했다.

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남보라는 주당 19만5000원에 매수한 주식을 21만5000원에 팔아 약 10% 수익을 냈다. 그러나 매도한 뒤 주가가 더 올랐다고 전했다.

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막걸리에 빠져 술값으로 큰돈을 썼던 일화도 소개했다.

남보라는 "정말 잘 빚은 술은 비싸다"며 직접 막걸리를 빚으러 다녔다고 했다. 자신만의 막걸리를 내고 싶다는 꿈도 있었지만 "이제 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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최근 가장 큰 '플렉스'로는 금을 꼽았다. 금을 보관하려고 집에 금고까지 샀다고 전했다.

남편과의 돈 관리 이야기도 나왔다. 남보라는 "결혼하면 보통 수입을 합치더라. 남편들이 부인 통장에 월급을 넣는다"며 "왜 안 넣을까요, 저희 남편은?"이라고 말해 웃음을 안겼다.

남편 몰래 재테크를 하느냐는 질문에는 "몰래 하진 않는데 말하지 않은 건 있다"고 답했다.

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1989년생인 남보라는 13남매 중 장녀로, 드라마 '해를 품은 달', '내 마음 반짝반짝', '효심이네 각자도생'과 영화 '써니' 등에 출연했다. 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 아들을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com